Автомобиль на фронт: украинский бизнесмен Павел Барбул поддерживает ВСУ

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Черновалова Кристина
В Украине уже более двух лет идет полномасштабная война. За этот период большинство граждан внесли вклад в армию, сделав донаты или оказав другую помощь ВСУ. Помогают уничтожать врага и благотворительные фонды и меценаты.
Украинский предприниматель продает автомобиль для помощи ВСУ
Известный украинский предприниматель и волонтер Павел Барбул объявил о продаже своего автомобиля, чтобы собрать средства для поддержки Вооруженных сил Украины. Барбул, вице-президент благотворительного фонда SaveHome и представитель нескольких международных оборонных корпораций, активно помогает украинским военным с 2015 года.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприниматель не прекращает свою волонтерскую деятельность. Он закупает для военных необходимые вещи, организует сбор средств и гуманитарной помощи, а также помогает в укреплении обороноспособности многим подразделениям и военным частям ВСУ. С 2017 года начал поставлять в Украину западное подробное вооружение.
Барбул также известен тем, что профинансировал большую часть ремонта бомбоубежища детской больницы "Охматдет", во время ракетной атаки РФ спасшей сотни жизней.
Сейчас, когда война продолжается, военные нуждаются в помощи на дроны, РЭБы и другое оборудование, способствующее уничтожению врага. Каждый донат и вклад важен для Украины.
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