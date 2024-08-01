Автомобиль на фронт: украинский бизнесмен Павел Барбул поддерживает ВСУ

В Украине уже более двух лет идет полномасштабная война. За этот период большинство граждан внесли вклад в армию, сделав донаты или оказав другую помощь ВСУ. Помогают уничтожать врага и благотворительные фонды и меценаты.

Украинский предприниматель продает автомобиль для помощи ВСУ

Известный украинский предприниматель и волонтер Павел Барбул объявил о продаже своего автомобиля, чтобы собрать средства для поддержки Вооруженных сил Украины. Барбул, вице-президент благотворительного фонда SaveHome и представитель нескольких международных оборонных корпораций, активно помогает украинским военным с 2015 года.

"Я решил продать свой автомобиль, чтобы помочь нашим защитникам, – написал Барбул в Facebook. – Это лишь малая часть того, что я могу сделать, но я верю, что каждая гривна важна. ВСУ нуждаются в нашей поддержке, и мы не должны останавливаться" .

С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприниматель не прекращает свою волонтерскую деятельность. Он закупает для военных необходимые вещи, организует сбор средств и гуманитарной помощи, а также помогает в укреплении обороноспособности многим подразделениям и военным частям ВСУ. С 2017 года начал поставлять в Украину западное подробное вооружение.

"Наши защитники – это герои, которые рискуют своей жизнью за наше будущее, – говорит Барбул. – Мы должны делать все возможное, чтобы им помочь. Их победа – это наша победа".

Барбул также известен тем, что профинансировал большую часть ремонта бомбоубежища детской больницы "Охматдет", во время ракетной атаки РФ спасшей сотни жизней.

Сейчас, когда война продолжается, военные нуждаются в помощи на дроны, РЭБы и другое оборудование, способствующее уничтожению врага. Каждый донат и вклад важен для Украины.