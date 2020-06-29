Автоконцерн BMW изменил логотип на радугу

Официальная страница автогиганта BMW в социальной сети Facebook претерпела пикантное изменение. Модераторы страницы решили изменить логотип — теперь на рисунке, означающем символ компании, появилась радуга.

Предположительно, таким образом модераторы страницы решили поддержать ЛГБТ-движение. Пользователи сети неоднозначно восприняли такое изменение. В своих комментариях они иронично высказываются на подобный ход компании. В частности, на одной из страниц опубликован пост с подписью "Я много встречал на дорогах водителей бмв, поэтому не вижу в новом лого ничего удивительного", "всегда подозревал", "обидно было".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее технологическая компания Apple представила новые аксессуары для своих умных часов Apple Watch. Ими стали два ремешка с новым дизайном в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщили в технологическом издании Engadget.

Традиционные спортивные ремешки представили в двух вариантах дизайна: версия от спортивной компании Nike с отверстиями, которые окрашены в цвета радуги, и классический ремешок, который полностью окрашен в полоску из цветов радуги — уже традиционного символа ЛГБТ-сообщества.





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