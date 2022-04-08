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Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров", а Германия снова тянет с передачей танков

В Австралии решение о передаче бронетранспортеров приняли буквально за сутки, а в Германии с решением по поставке танков тянут уже неделю

сегодня, 08:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Австралия приняла решение занять активную позицию, решив поддерживать Украину в войне против России. Так Украина получила от Австралии 20 бронетранспортеров "Бушмастер" на 38 млн долларов. Как передает портал "Комментарии", приятную новость сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook.

Австралия передала Украине 20 "Бушмастеров", а Германия снова тянет с передачей танков

Бронетранспортер "Бушмастер". Фото: посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook

Дипломат назвал такой шаг Австралии историческим моментом. Отметим, что Австралия максимально быстро отреагировала на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который обратился с просьбой к парламенту Австралии передать Украине бронетранспортеры. Реакция была максимально быстрой. Уже на следующий день решение было принято. Фактически по украинскому времени решения было принято за сутки.

В то же время довольно сложно удается добиваться поставок военной техники от еще одного союзника Украины Германии. Так, рейтинговое издание "Politico" сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц пытается по максимуму отложить решение о передачи Украине танков. Хотя решение уже принято. К тому же, другие высокопоставленные чиновники ФРГ не в восторге от такого замедления канцлера.

В целом Украина должна получить около 100 немецких танков. Прогнозировалось, что танки начнут поступать в Украину уже на этой неделе, но потом, по инициативе Олафа Шольца, вопрос завис в воздухе, потому как канцлер вдруг решил, что такой сложный вопрос должен быть предварительно согласован с западными союзниками Берлина, ведь речь идет о поставке Украине тяжелого вооружения.

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Источник: https://www.facebook.com/vasyl.myroshnychenko/posts/10101769039353121
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