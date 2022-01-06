Авиасообщения Алматы-Киев: рейсы отменяют, группа украинцев застряла в Казахстане

На фоне протестов в Казахстане из Алматы перестали прилетать рейсы в Киев. Не состоялись два запланированных рейса за прошедшие сутки, 5 января. Их перенесли на 6 января на 12-45, но сейчас они вообще исчезли из табло в международном аэропорту Борисполь. В украинском МИД украинцев просят отменить запланированные визиты в Казахстан, передает портал "Комментарии".

Самолеты из Казахстана отменяют на фоне протестов. Фото из открытых источников

Всем украинцам, кто хочет покинуть территорию Казахстана, советуют зарегистрироваться в электронной системе "Друг" по этой ссылке.

"В связи с событиями в Республике Казахстан МИД Украины рекомендует находящимся на территории этой страны украинским гражданам постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, строго соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов, не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в официальном сообщении МИД. Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, сейчас в Алмате застряла группа украинцев, которые хотели накануне вылететь в Киев. Для них дипломаты нашли место для ночлега и надеются 6 января доставить их в Киев. По словам Николенко, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня планируется рейс в Киев, хотя ранее СМИ сообщали о захваченных помещениях аэропортов в республике. Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули 2 января и обострились в ночь на 5-е. В стране объявлено чрезвычайное положение, комендантский час и проведение антитеррористической операции.

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