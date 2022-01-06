logo

BTC/USD

42992.47

ETH/USD

3408.20

LTC/USD

135.57

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Авиасообщения Алматы-Киев: рейсы отменяют, группа украинцев застряла в Казахстане
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиасообщения Алматы-Киев: рейсы отменяют, группа украинцев застряла в Казахстане

Украинское министерство иностранных дел просит украинцев отменить визиты в Казахстан

сегодня, 10:47
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

На фоне протестов в Казахстане из Алматы перестали прилетать рейсы в Киев. Не состоялись два запланированных рейса за прошедшие сутки, 5 января. Их перенесли на 6 января на 12-45, но сейчас они вообще исчезли из табло в международном аэропорту Борисполь. В украинском МИД украинцев просят отменить запланированные визиты в Казахстан, передает портал "Комментарии".

Авиасообщения Алматы-Киев: рейсы отменяют, группа украинцев застряла в Казахстане

Самолеты из Казахстана отменяют на фоне протестов. Фото из открытых источников

Всем украинцам, кто хочет покинуть территорию Казахстана, советуют зарегистрироваться в электронной системе "Друг" по этой ссылке.

"В связи с событиями в Республике Казахстан МИД Украины рекомендует находящимся на территории этой страны украинским гражданам постоянно отслеживать информацию о развитии ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность,  строго соблюдать указания и распоряжения представителей местной власти и правоохранительных органов, не оставлять места своего проживания без крайней необходимости, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в официальном сообщении МИД.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, сейчас в Алмате застряла группа украинцев, которые хотели накануне вылететь в Киев. Для них дипломаты нашли место для ночлега и надеются 6 января доставить их в Киев. По словам Николенко, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня планируется рейс в Киев, хотя ранее СМИ сообщали о захваченных помещениях аэропортов в республике.

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули 2 января и обострились в ночь на 5-е. В стране объявлено чрезвычайное положение, комендантский час и проведение антитеррористической операции.

Читайте также: Казахстан может взять на себя тот удар, который Путин готовил для Украины




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-u-zvyazku-z-podiyami-v-nizci-regioniv-kazahstanu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!