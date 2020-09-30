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Авиакомпания МАУ сообщила об изменениях в расписании рейсов на октябрь

По словам пресс-службы авиакомпании, все остальные маршруты остаются без изменений

сегодня, 15:55
Автор:

Дмитрий Симоненко

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала очередные изменения в расписании рейсов на октябрь. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

Авиакомпания МАУ сообщила об изменениях в расписании рейсов на октябрь

Фото: МАУ

Так, пресс-служба авиакомпании сообщила о том, что выполнения рейсов Киев — Брюссель — Киев и Киев — Дюссельдорф — Киев откладывается до 24 октября, а также о том, что с этого воскресения, 4 октября, временно прекращается выполнение рейсов Харьков — Тель-Авив — Харьков и с 8 октября – Днепр — Тель-Авив — Днепр.

По словам пресс-службы компании, пересмотр расписания полетов связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. В отношении рейсов в Израиль, на решение повлияли карантинные ограничения, введенные правительством страны с 25 сентября по 11 октября.

Кроме того, на частоту некоторых рейсов также повлияли вышеуказанные обстоятельства. В частности, рейсы Киев — Тель-Авив — Киев будут выполняться без частоты по вторникам, но по остальным частотам по расписанию — по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям.

Также рейсы Одесса — Тель-Авив — Одесса будут выполняться по четвергам.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что МАУ отменяет рейсы в Армению.


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