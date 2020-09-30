Авиакомпания МАУ сообщила об изменениях в расписании рейсов на октябрь

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Дмитрий Симоненко
Украинская
авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала очередные изменения
в расписании рейсов на октябрь. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.
Фото: МАУ
Так, пресс-служба авиакомпании сообщила о том, что выполнения рейсов Киев — Брюссель
— Киев и Киев — Дюссельдорф — Киев откладывается до 24 октября, а также о том, что с этого воскресения,
4 октября, временно прекращается выполнение рейсов Харьков — Тель-Авив —
Харьков и с 8 октября – Днепр — Тель-Авив — Днепр.
По словам
пресс-службы компании, пересмотр расписания полетов связан со снижением
загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на
осенне-зимний низкий сезон для авиации. В отношении рейсов в Израиль, на
решение повлияли карантинные ограничения, введенные правительством страны с 25
сентября по 11 октября.
Кроме того,
на частоту некоторых рейсов также повлияли вышеуказанные обстоятельства. В
частности, рейсы Киев — Тель-Авив — Киев будут выполняться без частоты по
вторникам, но по остальным частотам по расписанию — по понедельникам, средам,
четвергам и воскресеньям.
Также рейсы Одесса — Тель-Авив — Одесса будут выполняться по четвергам.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что МАУ отменяет рейсы в Армению.
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