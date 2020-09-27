kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Военное положение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы в Армению
commentss НОВОСТИ Все новости

Военное положение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы в Армению

Авиакомпания МАУ вынуждена прекратить перелеты в страну, где введено военное положение с завтрашнего дня

27 сентября 2020, 23:37
Автор:

Екатерина Белоброва

Военное положение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы в Армению

Авиакомпания МАУ объявила о временном прекращении рейсов из Киева в Ереван — столицу Армении — до урегулирования ситуации во взаимоотношениях с Азербайджаном. Об этом руководство компании сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решение было принято после анализа всех возможных рисков, которые вероятны в беспокойном воздушном пространстве как для самой компании, так и для пассажиров лайнеров.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили — выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", — указано в сообщении.

Так, завтрашний рейс в Армению, который запланирован на 17:00 по киевскому времени, не состоится, а все пассажиры получат соответствующие рекомендации, предусмотренные в таких случаях. Что касается перелетов в Баку, Азербайджан, то ближайший рейс МАУ запланирован на 4 октября. Состоится ли рейс, будет известно уже в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе отреагировал чеченский лидер Рамзан Кадыров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости