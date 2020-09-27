Военное положение в Нагорном Карабахе: МАУ отменяет рейсы в Армению

Авиакомпания МАУ объявила о временном прекращении рейсов из Киева в Ереван — столицу Армении — до урегулирования ситуации во взаимоотношениях с Азербайджаном. Об этом руководство компании сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решение было принято после анализа всех возможных рисков, которые вероятны в беспокойном воздушном пространстве как для самой компании, так и для пассажиров лайнеров.

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили — выполнение рейса в Ереван невозможно с разъяснениями относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", — указано в сообщении.

Так, завтрашний рейс в Армению, который запланирован на 17:00 по киевскому времени, не состоится, а все пассажиры получат соответствующие рекомендации, предусмотренные в таких случаях. Что касается перелетов в Баку, Азербайджан, то ближайший рейс МАУ запланирован на 4 октября. Состоится ли рейс, будет известно уже в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе отреагировал чеченский лидер Рамзан Кадыров.

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