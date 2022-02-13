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Авиакомпании останавливают полеты над Украиной: в Мининфраструктуры отреагировали

Сегодня в МИУ состоялось совещание с участием ОП, Госавиационной службы, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Стороны договорились наработать решение для предотвращения обострения ситуации

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – следовательно, авиакомпании вынуждены прекратить полеты, хотя о закрытии авиапространства речь не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Украинская правда".

Авиакомпании останавливают полеты над Украиной: в Мининфраструктуры отреагировали

Самолет. Фото: GETTY IMAGE

Отмечает, что страховые компании вынуждены были пойти на такой шаг из-за информационной волны в западных СМИ, где обсуждается вероятность российского вторжения в Украину. То информационное давление, которое не прекращается который месяц подряд заставило страховые компании пересмотреть свою деятельность в Украине. Оценив возможные потери страховые компании решили не рисковать.

И теперь уже на первое место выйдут требования лизингодателей (владельцев самолетов), которые запретят украинским и международным авиакомпаниям полеты над Украиной до того времени, пока не будет урегулирован возникший кризис. 

В свою очередь в Мининфраструктуры отреагировали на информацию о прекращении полетов над Украиной. В министерстве заявляют, информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие неба является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, сейчас 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

При этом в МИУ добавили, что у некоторых перевозчиков возникают проблемы, связанные с нестабильной ситуацией на рынках страхования. Государство готово вмешаться в этот процесс и финансово поддержать авиаперевозчиков, гарантировав безопасность полетов в небе над Украиной.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323821/
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