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Авиацию в каждую больницу: как будут реализовывать этот проект

В будущем будет построена площадка для вертолетов у каждой областной больницы

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна

В Украине реализуют проект аэромедицинской эвакуации. Каждая областная больница получит площадку для вертолетов. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Авиацию в каждую больницу: как будут реализовывать этот проект

Вертолеты для эвакуации больных предоставит МВД и ГСЧС, фото Facebook

Авиация будет доставлять пациентов в тяжелом состоянии в больницы. По его словам, существует так называемое правило "золотого часа", когда есть наибольший шанс оказать неотложную помощь больному. Например, это травмированные в ДТП, люди с инсультом и в других неотложных состояниях. Также вертолетами будут доставлять органы для трансплантации.

Проект экспериментальный и уже реализован благодаря сотрудничеству Министерств здравоохранения, внутренних дел, а также Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В рамках экспериментального проекта к эвакуации больных из 14 областных центров привлекают вертолеты Министерства внутренних дел и ГСЧС.

Нужна ли больному аэромедицинская эвакуация решает диспетчер центров экстренной медицинской помощи, который может позвать на помощь пилотов вертолетов для скорой госпитализации.

По словам Виктора Ляшко, в будущем будет построено площадки для вертолетов у каждой областной больницы. Площадки построят в рамках национальной программы "Большое Строительство на 2022-2023 годы". Таким образом будет улучшено материально-техническую базу больниц. Планируется обеспечить доступ к авиации во всех регионах Украины и развивать проект, что предусмотрен реализацией Военно-медицинской доктрины.

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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2435442139921229&set=pcb.2435443929921050
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