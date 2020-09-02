Аваков – в топе антирейтинга: украинцы больше всего не любят силовиков

Украинцы негативно относятся к представителям силовых структур. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в период с 3 по 9 июля. Об этом информируют "Демократические инициативы".

Большинство граждан Украины негативно оценивают работу глав правоохранительных структур, в частности, баланс положительной/отрицательной оценки министра внутренних дел Арсена Авакова составляет "минус" 52%.

Фото: ТСН

На втором месте в "шкале недоверия" украинцев состоят директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник (-41%), экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий (-40%), генеральный прокурор Ирина Венедиктова (-39%), и.о. председателя Государственного бюро расследований Александр Соколов (-33%) и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов (-30%).

В то же время, говорят социологи, некоторые украинцы вообще не знают руководителей силовых органов. Наиболее узнаваемым является Аваков, о нем же ничего не слышали только 3% опрошенных. А самым неизвестным является глава НАБУ Соколов, о нем ничего не знают 37% опрошенных.

"В оценках руководства всех упомянутых правоохранительных органов прослеживается зависимость между положительной оценкой и политическими предпочтениями граждан. Наиболее положительно к руководителям правоохранительных структур относятся избиратели "Слуги народа", а хуже всего – сторонники "Оппозиционной платформы - за жизнь", за исключением "Европейской солидарности", чьи избиратели хуже всего относятся к СБУ и Офису генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

Так, Авакову доверяют 30,3% респондентов - избирателей "Слуги народа", а сторонники "ОПЗЖ" - всего 12,9%. Среди избирателей "ЕС" к главе СБУ положительно относятся всего 14,1%, к Венедиктовой - 6,1%. Всего в Украине доверяют Авакову 18,1% респондентов.

Ранее "Комментарии" писали о том, сколько огнестрелов раздал в награду Аваков за последний год.

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