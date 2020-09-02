Аваков – в топе антирейтинга: украинцы больше всего не любят силовиков

Язык
BTC/USD
11414.33
ETH/USD
438.60
LTC/USD
58.15
USD/UAH
27.78
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Украинцы негативно
относятся к представителям силовых структур. Об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром
Разумкова в период с 3 по 9 июля. Об этом информируют "Демократические
инициативы".
Большинство
граждан Украины негативно оценивают работу глав правоохранительных структур, в
частности, баланс положительной/отрицательной оценки министра внутренних дел
Арсена Авакова составляет "минус" 52%.
Фото: ТСН
На втором месте
в "шкале недоверия" украинцев состоят директор Национального антикоррупционного
бюро Украины Артем Сытник (-41%), экс-руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий (-40%), генеральный прокурор
Ирина Венедиктова (-39%), и.о. председателя Государственного бюро расследований
Александр Соколов (-33%) и председатель Службы безопасности Украины Иван
Баканов (-30%).
В то же
время, говорят социологи, некоторые украинцы вообще не знают руководителей силовых
органов. Наиболее узнаваемым является Аваков, о нем же ничего не слышали только
3% опрошенных. А самым неизвестным является глава НАБУ Соколов, о нем ничего не
знают 37% опрошенных.
"В оценках
руководства всех упомянутых правоохранительных органов прослеживается
зависимость между положительной оценкой и политическими предпочтениями граждан.
Наиболее положительно к руководителям правоохранительных структур относятся
избиратели "Слуги народа", а хуже всего – сторонники "Оппозиционной платформы -
за жизнь", за исключением "Европейской солидарности", чьи избиратели хуже всего
относятся к СБУ и Офису генерального прокурора", - отмечается в сообщении.
Так, Авакову доверяют 30,3% респондентов - избирателей "Слуги народа", а сторонники "ОПЗЖ" - всего 12,9%. Среди избирателей "ЕС" к главе СБУ положительно относятся всего 14,1%, к Венедиктовой - 6,1%. Всего в Украине доверяют Авакову 18,1% респондентов.
Ранее "Комментарии" писали о том, сколько огнестрелов раздал в награду Аваков за последний год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости