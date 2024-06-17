Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный с нуля после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

В Запорожской и Днепропетровской областях запущен новый магистральный водопровод

Вода уже подается из Запорожья на насосно-фильтровальную станцию в Марганец (первая ветвь), где она очищается и расходится к потребителям — в Марганецку, Мировске, Широковскую, Томаковскую общину. Вторая ветка будет снабжать водой Никополь, Покровское и Красногригорьевку (Днепропетровщина)”, - написал на своей странице в Facebook Максим Шкиль, владелец группы компаний Autostrada, которая являлась подрядчиком строительства водопровода.

По словам Шкиля, компания завершила все строительные работы еще в феврале, но запуск объекта откладывался из-за правительственных бюрократических процедур и определения балансодержателя. Теперь система готова к полноценной эксплуатации и обеспечению водой пострадавших от военных действий населенных пунктов. Отметим, что объект построили за 7 месяцев – от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.

Одновременно продолжалось проектирование, получение технических условий, согласований и разрешений и собственно строительство – проектировщики, геодезисты, строители работали слаженно и параллельно – непосредственно на объекте, в режиме 24/7! Это были сверхсложные задачи, но мы их решили!”, – написал владелец Autostrada.





Новый водопровод производит забор воды прямо из Днепра, что гарантирует высокое качество водоснабжения. Протяженность системы составляет 77,9 км, и она может поставлять до 150,000 м³ воды в сутки. Важной особенностью проекта является его автоматизация и использование передовых технологий для обеспечения бесперебойной работы даже при обстреле, поскольку основные элементы системы находятся под землей.

“Важно было обеспечить забор воды именно из Днепра, у которого постоянный приток живой воды. Так как из-за постоянных вражеских обстрелов доступ к руслу Днепра ограничен во многих районах, забор воды решено было делать из Запорожья”, — отметил Шкиль.

Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.

Однако, несмотря на готовность водопровода, государство еще не рассчиталось с подрядчиком, задолжав компании Autostrada около 1,5 миллиарда гривен.

“Несмотря на стопроцентную готовность водопровода еще в феврале, долг государства перед Autostrada только за этот объект – 1,5 млрд грн. Надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Спасибо команде за отличную работу!”, — подытожил предприниматель.