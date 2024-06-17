Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

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Черновалова Кристина
В Запорожской и Днепропетровской областях заработал магистральный водопровод, построенный с нуля после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.
В Запорожской и Днепропетровской областях запущен новый магистральный водопровод
По словам Шкиля, компания завершила все строительные работы еще в феврале, но запуск объекта откладывался из-за правительственных бюрократических процедур и определения балансодержателя. Теперь система готова к полноценной эксплуатации и обеспечению водой пострадавших от военных действий населенных пунктов. Отметим, что объект построили за 7 месяцев – от проектирования до реализации, что является рекордно коротким сроком.
Новый водопровод производит забор воды прямо из Днепра, что гарантирует высокое качество водоснабжения. Протяженность системы составляет 77,9 км, и она может поставлять до 150,000 м³ воды в сутки. Важной особенностью проекта является его автоматизация и использование передовых технологий для обеспечения бесперебойной работы даже при обстреле, поскольку основные элементы системы находятся под землей.
Он также добавил, что для обеспечения электроснабжения водопровода сооружена 26-километровая основная и резервная линии электроснабжения сетей 6кВ и 35кВ. В качестве альтернативного (резервного) источника питания, на каждой подстанции установлено по 2 дизель-генератора мощностью до 1 МВт.
Однако, несмотря на готовность водопровода, государство еще не рассчиталось с подрядчиком, задолжав компании Autostrada около 1,5 миллиарда гривен.
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