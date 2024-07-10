Аукцион "Кофе с Залужным": кто выиграл и какой был самый большой лот

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Черновалова Кристина
Завершился благотворительный аукцион "Медиа-кофе", на котором можно было выиграть встречу с Валерием Залужным. Лот выкупил Виктор Бурячок за 200 тысяч гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на социальные сети сообщества.
Необычный аукцион для ВСУ: кофе с Залужным
Отметим, что Александр Соколовский предложил большую ставку, но в последний момент передумал и пожертвовал деньги в помощь больнице Охматдет.
Аукцион организовал волонтер и медийщик Мирослав Ватащук. Он начал торги с 10 тысяч гривен, каждый следующий шаг должен быть кратен пяти тысячам, но не более чем на 100% выше предыдущей ставки. Если в течение двух дней никто не превышал ставку, то она считалась победной.
Залужный пообещал провести встречу уже после нашей победы.
Все собранные средства будут направлены на помощь бойцам сил специальных операций ВСУ и других подразделений сил обороны.
Читайте на портале "Комментарии" — Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная". Пост быстро собрал тысячи понравившихся и положительных комментариев от украинцев, некоторые из которых поздравляли его с днем рождения, который он празднует 8 июля.
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читач
10 июля 2024, 16:24
Чому жахливий обстріл стався саме 8 липня? Гадаю, коментарі тут зайві.