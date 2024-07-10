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Аукцион "Кофе с Залужным": кто выиграл и какой был самый большой лот

Благотворительный аукцион 'Медиа-кофе' собрал средства для ВСУ

10 июля 2024, 17:08
Автор:
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Черновалова Кристина
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Завершился благотворительный аукцион "Медиа-кофе", на котором можно было выиграть встречу с Валерием Залужным. Лот выкупил Виктор Бурячок за 200 тысяч гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на социальные сети сообщества.

Аукцион "Кофе с Залужным": кто выиграл и какой был самый большой лот

Необычный аукцион для ВСУ: кофе с Залужным

Отметим, что Александр Соколовский предложил большую ставку, но в последний момент передумал и пожертвовал деньги в помощь больнице Охматдет.

Аукцион ”Кофе с Залужным”: кто выиграл и какой был самый большой лот - фото 2

Аукцион организовал волонтер и медийщик Мирослав Ватащук. Он начал торги с 10 тысяч гривен, каждый следующий шаг должен быть кратен пяти тысячам, но не более чем на 100% выше предыдущей ставки. Если в течение двух дней никто не превышал ставку, то она считалась победной.

Залужный пообещал провести встречу уже после нашей победы.

"После оплаты доната будет создан совместный чат с донатером и Анатолий Штефан, который поможет согласовать удобные для донатера и Валерия Залужного дату, время и формат общения за кофе после Победы", — добавил волонтер.

Все собранные средства будут направлены на помощь бойцам сил специальных операций ВСУ и других подразделений сил обороны.

Читайте на портале "Комментарии" — Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова появился в сети после долгого перерыва, опубликовав фото с женой Еленой Залужной. Снимок, сделанный во время совместного отдыха в горах, Залужный разместил на своей странице в Facebook с подписью "Украина волшебная". Пост быстро собрал тысячи понравившихся и положительных комментариев от украинцев, некоторые из которых поздравляли его с днем рождения, который он празднует 8 июля.



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Источник: https://www.facebook.com/groups/714823401959587?_rdc=1&_rdr
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Обсуждения

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читач

10 июля 2024, 16:24

Чому жахливий обстріл стався саме 8 липня? Гадаю, коментарі тут зайві.


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