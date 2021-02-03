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Аттестационная комиссия в Черкассах перенесла рассмотрение дела адвоката-рейдера Балакина

Адвоката Балакина подозревают в рейдерском захвате компании "Семки"

сегодня, 16:56
Автор:

Станислав Молчанов

В Черкассах состоялось заседание дисциплинарной палаты Квалификайно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Черкасской области о лишении статуса адвоката Евгения Балакина, который подозревается в участии в рейдерском захвате "Семок".
По мнению работников предприятия, приехавших на мирный пикет комиссии, адвокат Балакин способствует рейдерскому захвату предприятия и распространяет недостоверные данные о деятельности завода.

Аттестационная комиссия в Черкассах перенесла рассмотрение дела адвоката-рейдера Балакина

Балакина подозревают в рейдерстве насчет компании "Семки". Фото с акции

"Мы приехали, чтобы достичь справедливости, чтобы адвокат Балакин не пытался отстаивать свои интересы, а думал о работниках предприятия. Нам не нужны рейдерские захваты, мы хотим спокойно работать и зарабатывать деньги для своих семей, зато Балакин делает все, чтобы лишить нас работы", — прокомментировал глава рабочего коллектива.
Члены комиссии увидели в действиях адвоката Евгения Балакина нарушения и приняли решение решение об открытии производства по дисциплинарной жалобой. Следующее заседание назначили на 26 февраля.
Напомним, в ходе журналистского расследования было зафиксировано провокацию против крупнейшего производителя снеков "Семки" с целью рейдерского захвата предприятия. Адвокат Балакин предлагал денежное вознаграждение в 500 грн. за подпись под обращением к ОП, ОГПУ, КМУ и СБУ о том, что подписант якобы является незаконно уволенным работником ООО "Волана".


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