Астрономические явления в 2022 году: когда можно увидеть полнолуние, солнечные затмения и метеорный дождь

Полные лунные затмения, множество метеорных потоков и суперлун осветят небо в 2022 году. Новый год непременно обрадует любителей неба многими небесными событиями на календаре. Об этом сообщает CNN.

Метеорный поток - фото из открытых источников

Вот главные космические события 2022, чтобы вы могли подготовить бинокль и телескоп.

Полные месяцы и супермесяцы

В 2022 году 12 полных месяцев, и два из них квалифицируются как супермесяцы.

Определения супермесяца могут быть разными, но этот термин обычно означает полнолуние, которое ярче и ближе к Земле, чем обычно, и, таким образом, выглядит больше на ночном небе. Некоторые астрономы говорят, что это явление происходит, когда Луна находится в пределах 90% перигея, что является его ближайшим приближением к Земле на орбите. По этому определению, полнолуние в июне, а также в июле будут считаться событиями супермесяца. Вот список полных месяцев на 2022 год по данным The Old Farmer's Almanac:

17 января: Волчья луна 16 февраля: Снежный месяц 18 марта: Червяная луна 16 апреля: Розовый месяц 16 мая: Цветочный месяц 14 июня: Клубничный месяц 13 июля: Бак-месяц 11 августа: осетровый месяц 10 сентября: Жатвенный месяц 9 октября: Луна охотника 8 ноября: Бобровый месяц 7 декабря: Холодный месяц



Лунные и солнечные затмения Согласно The Old Farmer's Almanac, в 2022 году будет два полных лунных и два частичных солнечных затмений. Частичные солнечные затмения происходят, когда луна проходит перед солнцем, но блокирует только часть света. Обязательно надевайте соответствующие очки, чтобы безопасно наблюдать за солнечными затмениями, поскольку солнечный свет может быть вреден для глаз. Частичное солнечное затмение 30 апреля можно увидеть на юге Южной Америки, юго-восточной части Тихого океана и на Антарктическом полуострове. Еще одно 25 октября можно увидеть в Гренландии, Исландии, Европе, северо-восточной Африке, Ближнем Востоке, Западной Азии, Индии и западном Китае. Ни одно из частичных солнечных затмений не будет видно из Северной Америки. Лунное затмение может произойти только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются и Луна переходит в тень Земли. Земля бросает две тени на Луну во время затмения. Когда полнолуние переходит в тень Земли, он темнеет, но не исчезает. Солнечный свет, проходящий сквозь атмосферу Земли, ярко освещает Луну, превращая ее в красный цвет, поэтому ее часто называют "кровавым луной". В зависимости от погоды в вашей местности Луна может быть ржавого, кирпичного или кроваво-красного цвета. Это происходит потому, что синий свет испытывает более сильное атмосферное рассеяние, поэтому красный свет будет наиболее доминирующим цветом, когда солнечный свет проходит сквозь нашу атмосферу и бросает его на Луну. Полное лунное затмение будет видно в Европе, Африке, Южной и Северной Америке (за исключением северо-западных регионов) между 21:31 по восточному времени 15 мая и 2:52 по восточному времени 16 мая. Еще одно полное лунное затмение также будет видно тем, кто живет в Азии, Австралии, Тихом океане, Южной Америке и Северной Америке 8 ноября между 3:01 утра по восточному времени и 8:58 утра по восточному восточному времени.

Метеорный дождь Новый год начинается с метеорного потока Квадрантида, пик которого ожидается в ночные часы со 2 на 3 января, и его смогут увидеть проживающие в Северной Америке, сообщает Американское метеоритное общество. Это первый из 12 метеорных потоков в течение года. Вот другие метеорные дожди, за которыми следует следить в 2022 году:

Лириды: 21-22 апреля Eta Aquariids: 4-5 мая Акварииды южной дельты: 29-30 июля Альфа-Козероги: 30-31 июля Персеиды: 11-12 августа Ориониды: 20-21 октября Южные Тавриды: 4-5 ноября Северные Тавриды: 11-12 ноября Леониды: 17-18 ноябрь Геминиды: 13-14 декабря Урсиды: 21-22 декабря

Если вы живете в городской местности, вы можете доехать до места, которое не засорено городскими огнями, которые могут мешать вашему наблюдению. Найдите открытую местность с широким видом на небо. Убедитесь, что у вас есть стул или одеяло, так что вы можете смотреть прямо вверх. И дайте вашим глазам примерно 20–30 минут, чтобы приспособиться к темноте – не смотря на телефон – чтобы метеоры было легче заметить.

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