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Астролог назвал главного денежного счастливчика января по знаку Зодиака

По словам астролога, к успеху этот знак зодиака приведет интуиция

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года и рассказал, какой знак Зодиака ждет успех в финансовых делах. Об этом пишет "Главред". 

Астролог назвал главного денежного счастливчика января по знаку Зодиака

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По словам специалиста, денежным счастливчиком этого января будет Стрелец. К удаче всех, кто родился под этим знаком Зодиака, будет приводить интуиция, а наибольший успех ждет Стрельцов в делах, которые связаны с недвижимостью. Астролог также подчеркнул, что у этого знака Зодиака в январе также будут складываться дела с различными торговыми операциями. 

"Стрельцу в январе следует прислушиваться к интуиции, поскольку она часто будет его выручать и приводить к успеху", — рассказал астролог.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали, какой знак Зодиака встретит свою любовь в 2021 году. По словам астролога Сьюзан Миллер, в новом году Весов ожидает реализация и исполнение любых романтических возможностей и желаний. Как утверждает Миллер, в последние три года этот знак Зодиака не мог похвастаться успехами в личной жизни, однако с 2021 года ситуация изменится — Весов ожидает период искренней и страстной любви. 

Также изданию "Комментарии" удалось узнать, чего ожидать украинцам в наступившем году, с какими проблемами придется столкнуться, и что хорошего напророчили нашей стране звезды. Знаменательным событием для 2021 года стало соединение "великого хронократора" — Сатурна и Юпитера в знаке Водолей. Так, каждые 200 лет соединение этих планет меняют стихию, сообщая нам о кардинальной смене эпохи и преобразовании мира. 

Портал "Комментарии" также получил прогноз для всех знаков Зодиака от известных астрологов и экстрасенса. 



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Источник: https://horoscope.glavred.info/intuiciya-privedet-k-uspehu-nazvan-denezhnyy-vezunchik-yanvarya-2021-10236566.html
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