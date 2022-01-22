Арсен Аваков раскритиковал спичрайтеров президента

Арсен Аваков, архивное фото из Facebook

Арсен Аваков в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" напомнил, как в 2014 году Харьков не поддался провокациям пророссийских сил и не последовал примеру Донецка и Луганска. Бывший министр внутренних дел раскритиковал слова президента о том, что в Харькове у людей традиционные российские связи.

В речи он подчеркнул, что в Харькове в ХХ веке проживало немало проукраинских интеллигентов, подвергавшихся политическим преследованиям. Город показал свою позицию еще восемь лет назад.



"Кто забыл, пусть вспомнит 2014 год. Когда Харьков получил прививку от этой заразы. Когда попытались качнуть, а Харьков не поддержал. Я был эти три дня там. Харьков не поддержит и сейчас потому, что это город-творец. Он не хочет стать бандитской столицей в которую превратили Донецк российские оккупанты", — сообщил экс-министр.

Также он добавил, что ожидал услышать в выступлении президента вовсе не слова в стиле "все будет хорошо", а правду.

"Надо б ы ло сказать правду: ситуация непростая, но я делаю это, это и это". Мы сейчас гораздо сильнее, чем были в 2014 году. Сейчас у нас есть армия, развитая инфраструктура, понимание, у нас есть чем отвечать. Путин должен знать, что вторгаться и идти в сторону украинских городов нельзя, потому что будут огромные потери. Поэтому всем гражданам нужно объединяться вокруг Украины. Я обращаюсь к харьковчанам. Я думаю, что у нас хватит сил продемонстрировать тот уровень единства, чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было", — пояснил политик.

Как сообщал портал "Комментарии", Игорь Терехов, городской голова Харькова, прокомментировал слова президента о возможности оккупации города российскими войсками.

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