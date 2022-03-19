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Арестович: враг продолжает сосредотачивать силы в направлении 5 городов

Существенных изменений в состоянии и характере действий противника, наших Вооруженных сил не произошло, идут тактические бои местного значения

сегодня, 14:17
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать силы в направлении пяти городов – Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона и Николаева. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович: враг продолжает сосредотачивать силы в направлении 5 городов

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, что ситуация в Украине практически не изменилась. Идут тактические бои местного значения. Враг пытается закрепить свой успех в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона и Николаева.

Алексей Арестович рассказал, что ВСУ удалось нанести точный удар по колоннам врага в Николаевской и Сумской области. Также украинским защитникам удалось ликвидировать командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ. По словам Арестовича, речь идет о той армии, которая как раз и отвечала за создание 1-го и 2-го АК или так называемых "милиций ЛНР и ДНР". Именно она наносила основные удары по украинским защитникам на Донбассе в последние 8 лет.

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Источник: https://t.me/OP_UA/5966
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