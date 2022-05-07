Арестович теперь реже будет выступать на брифингах: что известно

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Лиля Воробьева
Симпатики представителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича сейчас будут меньше слушать выступления этого чиновника. Об этом сообщил сам советник главы ОП, проводя сегодняшний брифинг.
Арестович теперь будет реже выходить в эфир (фото из открытых источников)
Как отметил Алексей Арестович, с настоящего времени он будет выступать один раз или два раза в неделю, или "в зависимости от внезапных изменений общей обстановки, нуждающейся в немедленном информировании".
Это касается брифингов, которые должностное лицо собирает в помещении Офиса президента.
При этом, над некоторыми изречениями Арестовича пользователи соцсетей часто шутили, и чиновник против этого ничего не имел, наоборот, утверждал, что его слова действуют на его симпатиков, как "таблетка успокаивающего".
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Dj Tapolsky представил хит с голосом Арестовича . Советник Офиса президента Алексей Арестович является одним из "крашей" украинцев и главным "успокаивающим" наших граждан. А все из-за ободряющих фраз, отсутствия паники и оптимистических прогнозов в войне. Dj Tapolsky решил использовать его голос в своей новой композиции. Легенда украинского драм-энд-бейса Dj Tapolsky, подлинное имя которого Анатолий Топольский, выпустил свежий трек под названием "Отбой тревоги". В нем есть только музыка и голос Алексея Арестовича, который звучит в приложении "Тревога" и сообщает гражданам об отбое, отмечая, что "Все будет хорошо" и "можно возвращаться к нормальной жизни". Украинский диджей отметил, что деньги, собранные от прослушивания его новой композиции, направит на нужды одного из подразделений 72-й бригады Вооруженных сил Украины.
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