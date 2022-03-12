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Арестович рассказал, почему спустя 2-3 недели оккупационные войска РФ станут как «зайчики»

Более 90 батальонов тактических групп россияне ввели в начале войны в Украину. Из них почти 15 уничтожено полностью и еще более 20 являются небоеспособными

сегодня, 14:04
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия пытается накапливать резервы, снимая миротворцев из Абхазии, из Нагорного Карабаха. Проводится также частичная мобилизация. Все это делается для того, чтобы доукомплектовать недостающее количество батальонов и предпринять еще одну попытку наступления на тех направлениях, где россиянам удалось хоть немного продвинуться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович рассказал, почему спустя 2-3 недели оккупационные войска РФ станут как «зайчики»

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Эксперт рассказал, что всего с начала войны Россия ввела более 90 батальонов тактических групп в Украину. В итоге за 17 дней боевых действий от 15 батальонов ничего не осталось. Еще 20 на сегодняшний день есть небоеспособными.

Алексей Арестович отметил, у оккупантов еще есть в запасе какое-то количество резервов. Но сейчас перед ними стоит задача набрать 20-30 батальонов тактической группы. Если задача будет выполнена и резервы восстановлены, то нужно готовиться к еще одной попытки российский войск к наступлению. Скорее всего, она будет на тех направлениях, где русским удалось хоть немного, но закрепиться. Это касается зоны ООС, Мариуполя, Харьковской области и, возможно, Киевской области.

Советник глав ОП прогнозирует, что с большой долей вероятности все те резервы, которые будут задействованы, снова полягут в Украине. Потому как показал предыдущий опыт – никакой продуманной стратегии у российской армии в Украине нет. 

Арестович прогнозирует, что еще 2-3 недели российские военные будут пытаться вести наступательные действия. 

"После того "Ред. попыток наступления" они станут, как "зайчики", потому что воевать будет нечем", — подытожил Алексей Арестович.   

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