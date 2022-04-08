Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной

Российское руководство постарается завершить горячую фазу войны мирным соглашением до того, как Украина получит тяжёлое вооружение от союзников. При этом речь идет о значимых объёмах тяжело вооружения, позволяющего перейти в наступление для освобождения своих территорий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

На уточняющий вопрос ведущего Евгения Киселёва, откажется ли Путин от маниакальной идеи захватить всю Украину Арестович ответил, что это изначально была нереальная задача, которая могла быть поставлена российским руководством.

По словам Арестовича, Путин не может захватить всю Украину. Наступление российской армии на украинской территории сразу по всем направлениям изначально казалось странным. Такую задачу могли поставить только люди с фантазией, оторванной от реальности, что является одним из признаков авторитарных режимов – потеря связи с реальностью и обратной связью.

"У нас есть Песков (Ред. пресс-секретарь президента РФ), у которого было замечательное интервью, в котором он сказал следующее – к сожалению у РФ есть значительные потери и РФ хочет закончить эту войну. Перед этим Матвиенко говорила, что они хотят закончить эту войну. Перед этим много высокопоставленных российских чиновников говорило, что они хотят закончить эту войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики ставит вопрос социально-политического положения внутри самой Российской Федерации", – отметил Арестович.

Он добавил, когда 4 марта Совет Федерации не объявил общую мобилизацию, стало понятно, что Россия стратегически проиграла. Она это поняла, когда россияне объявили, что они и не хотели штурмовать Киев. А всего лишь отвлекали украинские войска от главной цели – помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР".

"Понятно, что они (Ред. россияне) проиграли на 6 оперативных направлениях. Поэтому сейчас задача в России стоит одна – чтобы Путин приехал на переговоры с Зеленским хотя бы с какой-то сильной позицией, а для этого им нужно хотя бы что-то взять – Мариуполь или создать хоть какую-то угрозу, потому что Путин не может приехать с тотальным поражением", – резюмировал Арестович.

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