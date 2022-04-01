Арестович рассказал, к чему готовится командование и политическое руководство страны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказал свое мнение относительно распространяющихся в СМИ слухов о якобы задуманной Россией "победе" над Украиной 9 мая. Как передает портал "Комментарии", свое виденье Арестович озвучил в эфире общенационального телемарафона.

Алексей Арестович. Фото - сайт Офиса президента Украины

Алексей Арестович отметил, путинские пропагандисты придумали тезис, который гласит так: там, где Путин – там всегда победа. Следовательно, Путин должен быть там, где россияне могут отчитаться о выполненной задаче и победе. Такой победой для русских могло бы быть взятие Мариуполя или окружение ВСУ в зоне ООС.

Советник главы ОП считает, что ни первого, ни второго россиянам не видать. Арестович уверен, что успеха уже не будет, потому что из 8 операционных направлений у них осталось 2,5.

По мнению Алексея Арестовича, больше всего усилий оккупанты бросят на то, чтобы окружить ВСУ в зоне ООС. Именно там видна особая концентрация сил российской армии. Если задуманное у русских получится, то они усилят свои позиции. Если их план провалится, то переговорная позиция Киева только возрастет.

Арестович считает, что основная интрига на востоке Украины. Совсем скоро станет ясно – пойдут ли русские в наступление, потому что по всем данным разведки они его активно готовят. Советник главы ОП добавил, Арестович отметил, командование и политическое руководство страны готовятся к этому противостоянию.

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