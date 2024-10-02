Арестович обиделся на украинцев и передумал идти в президенты

Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента Украины и скандально известный блоггер, заявил, что больше не намерен баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он сообщил в своем видеоблоге с Николаем Фельдманом.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Арестович выразил свое разочарование, отметив, что за два с половиной года своей деятельности, включавшей работу в должности советника, он пытался предоставить украинцам "ясную информацию" и поддержать их в трудные времена. Однако, по его словам, он понял, что его усилия не были оценены по достоинству, и его антирейтинг якобы специально "рисуют", снижая шансы на выборах.

"Я понял, что метать бисер (согласно Библии — перед свиньями) — это бесполезно", — сказал Арестович, подчеркивая свое разочарование. Он добавил, что теперь будет работать только с теми, кто добровольно желает его слушать или учиться у него.

Арестович также объявил о прекращении своих общественно-политических отношений с общественностью и отказе от активного участия в украинской политике: "На этом наши отношения общественно-политические с вами закончились! Можете послушать меня на YouTube-канале или приходить на семинары! Больше я вас знать не знаю и видеть не желаю".

Он также выразил возмущение своей популярностью, отметив, что ему "рисуют антирейтинг", из-за чего его шансы на победу в выборах уменьшаются. После этого Арестович позволил себе нецензурную тираду, вызывавшую смех у его собеседника.

В своем выступлении он упомянул некоторых украинских политиков, в том числе нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко и пятого президента Петра Порошенко. С сарказмом Арестович заявил, что избиратели могут голосовать за них: "Они построят вам новую Украину и приведут в НАТО. И вы расскажете, как в этом НАТО хорошо".

Арестович находится за пределами Украины и, по его словам, доволен своей жизнью: "Я уже в НАТО! И у меня, по моему мнению, все очень неплохо! Свет, тепло, москиты не кусают! Сейчас на океан пойду купаться".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович хочет идти на выборы