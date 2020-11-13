Арест счетов Бигуса по иску Семочко: журналист два месяца не подавал апелляцию – СМИ

10 сентября суд вынес решение по иску бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко против "Бигус-Инфо". Судьи удовлетворили исковые требования заявителя спустя полтора года слушания спора по сути. Об этом сказано в решении Голосеевского суда, которое доступно в Реестре, сообщает издание "Капитал".

Так, решение суда не было обжаловано в предусмотренные законом сроки, 12 октября оно вступило в законную силу. А поскольку Бигус продолжал его игнорировать, исполнители арестовали его счета и имущество.

Согласно тексту решения суда, журналисты "Бигус-Инфо" якобы оклеветали Семочко и членов его семьи, бездоказательно утверждая о наличии у них российских паспортов. Ложными в адрес Семочко суд также назвал обвинения касательно незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением.

Например, в сюжете Бигуса говорилось, что ".. у него (Семочко) есть три дома в Конча-Заспе общей стоимостью в $8 млн, его падчерица летает по маршруту „Одесса-Киева“ на чартерном вертолете за $6 тысяч", но суд признал это ложью.

"Было установлено, что именно он (Семочко) ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев", — утверждали журналисты Бигуса, что также суд посчитал недостоверной информацией.

"Бигус-Инфо", реагируя на арест счетов, вчера сообщило, что обжаловало решение Голосеевского суда. Вероятно, судья продлил сроки подачи апелляции для журналистов по их прошению.

Также на портале "Бигуса" отмечалось, что суд обязал их опровергнуть недостоверную информацию в отношении Семочко якобы незаконно. В качестве аргументов такого утверждения журналисты пояснили, что часть их высказываний является "оценочными", а некоторые заявления (озвученные в их сюжете) — им не принадлежат.

Дата рассмотрения апелляции еще не названа.

Отмечается, что ситуацию с Бигусом и судебным решением о клевете планируют рассмотреть на заседании Комитета ВР по свободе слова.

Напомним, в СМИ сообщили, что счета Бигуса и 24 канала арестованы по решению суда.

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