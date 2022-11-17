Арбитраж в Стокгольме встал на сторону России: "Газпром" выиграл иск по оплате в рублях

Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, которай продолжается уже девятый месяц, Арбитражный суд в Стокгольме обязал финского газового оператора Gasum выплатить "Газпрому" 300 млн евро с процентами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает польское издание "Energia.rp.pl", уточняя при этом, что финны были наказаны за отказ платить в рублях. Далее стоит ожидать целую серию судебных исков от "Газпрома" на других своих клиентов в ЕС, которые высказались против того, чтобы принимать условия Кремля и платить за газ в рублях.

Газпром. Фото: из открытых источников

Шведский арбитраж признал правоверным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о переводе платежей за газ в рубли. Суд обязал финскую компанию Gasum выплатить долг ООО "Газпром экспорт" в размере более 300 млн евро за поставки газа в связи с невыполнением обязательства "бери или плати". Более того, суд также постановил выплатить проценты за просрочку платежа.

Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановления поставок природного газа в случае неуплаты покупателем в рублях в соответствии с указом Путина от 31 марта 2022 года.

Также вердикт Арбитраджа состоит в том, что стороны должны провести переговоры и найти понимание относительно дальнейших поставок газа.

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