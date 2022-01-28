Арахамия прокомментировал слухи о возможной отставке министра внутренних дел Монастырского

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Козлова Альбіна
Слухи об отставке министра внутренних дел ложные. Об этом сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пресс-брифинга в стенах Верховной Рады. По его словам, пока никого из министров не планируют отправлять в отставку, потому что кадровые изменения сейчас не актуальны.
Давид Арахамия, фото Facebook
По словам нардепа, в Министерстве внутренних дел происходит "кадровая чистка", поэтому, по его мнению, информация о возможном увольнении Монастырского — это фейки.
Ранее мы писали, что президент уволил командира Национальной гвардии и назначил временного исполняющего обязанности командующего. Сообщается, что Балан самостоятельно написал рапорт об уходе в связи с событиями в Днепре, когда солдат Нацгвардии открыл огонь по сослуживцам.
Как сообщал портал "Комментарии", отбор украинских военнослужащих в кадровые резервы будут осуществляться по-новому. В украинской армии будут формировать резерв кандидатов для продвижения по службе и кадровый резерв для назначения на более высокие должности.
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