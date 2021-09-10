Apple запатентовала гибкую батарею для смартфонов

Apple продолжает изучать способы заполнения всего объема iPhone и исследует батареи, которые могут заполнить пробелы в гибких устройствах, таких как будущий iPhone Fold. Недавно обнародованная заявка на патент показывает, что компания продолжает работать над тем, как сделать аккумулятор, который может работать в складном устройстве. Об этом сообщает издание Appleinsider.



Apple изобрела гибкий аккумулятор, фото с открытых источников

"Шарнирная часть может иметь на треть меньшую толщину, чем первая толщина и вторая толщина", — заявляет представитель Apple.

Итак, Apple смотрит на то, как гибкая батарея может быть ключевой частью создания гибкого устройства, а не на то, как разместить батарею в таком пространстве.



Между возможным дополнительным зарядом аккумулятора и любым механическим преимуществом гибких аккумуляторов должно быть достаточно преимуществ, чтобы к ним можно было стремиться. Apple ранее рассматривала противоположную идею — разделить батарею на отдельные части.

"Такая технология может обеспечить многочисленные преимущества по сравнению с традиционной технологией. Например, настоящие системы могут обеспечивать дополнительную емкость аккумулятора, которую можно использовать с подключенными электронными устройствами. Кроме того, конфигурации электронных устройств в соответствии с вариантами осуществления настоящей технологии могут обеспечить механическую гибкость устройств", — продолжают в Apple.

В 2020 году компания получила патент на гибкую батарею, а не на новую гибкую конфигурацию.



Разница в том, что предыдущий патент был о том, как "разделить гибкие аккумуляторные элементы на отдельные области". Все дело в том, чтобы взять отдельные аккумуляторные элементы и "свернуть их в ... цилиндры" на "гибкой подложке".



Ни патент 2020 года, ни этот недавно открытый патент особо не касаются химии аккумуляторных технологий. Вместо этого они сосредоточены на механике установки и использования гибкой батареи в устройстве.



Это означает, что ни патент не является полным решением, ни они не могут предложить много конкретных примеров преимуществ гибкости батарей. Но этот новый, по крайней мере, пытается расширить свою сеть и сказать, что его можно использовать "с любым количеством электронных устройств", от iPhone до Apple Watch, от фитнес-устройств до iPad и от ноутбуков до настольных компьютеров.



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