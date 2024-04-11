Apple сообщает о кибератаках: под угрозой ли пользователи в Украине?

Корпорация Apple вновь находится в центре внимания пользователей и специалистов по кибербезопасности. Компания направила уведомления своим клиентам в 92 странах мира о потенциальных угрозах безопасности, связанных с их устройствами iPhone. Компания предупредила, что некоторые пользователи могли стать целями высокотехнологичных атак со стороны злоумышленников, при этом не уточнив, затронута ли Украина в рамках этой массовой рассылки.

Apple предупредила пользователей о шпионской атаке

В содержании уведомлений, отправленных Apple, говорится: "Выявлено, что ваше устройство стало объектом атаки шпионского ПО, целью которой является удаленное нарушение безопасности iPhone, ассоциированного с вашим Apple ID. С высокой вероятностью, эта атака нацелена лично на вас, учитывая вашу профессиональную деятельность или личные достижения. Настоятельно рекомендуем воспринять данное предупреждение с максимальной серьезностью".

Хотя Apple воздержалась от раскрытия подробностей о потенциальных злоумышленниках, компания предложила пользователям включить функцию "Lockdown Mode" на своих устройствах в качестве меры предосторожности. Также были даны рекомендации не вводить данные Apple ID на сомнительных сайтах и в запросах, полученных из ненадежных источников.

Сообщения о подобного рода угрозах от компании Apple начали поступать еще в 2021 году, и за этот период уведомления были отправлены пользователям из более чем 150 стран. Это подчеркивает глобальный характер проблемы кибербезопасности, с которой сталкивается как технологический гигант, так и его пользователи.

Напомним, что на одном из аукционов был продан запечатанный экземпляр первого iPhone, выпущенного почти 17 лет назад. Устройство с 4 ГБ встроенной памяти, которое никогда не было вскрыто с момента своего приобретения, ушло с молотка за 130 027 долларов США, что эквивалентно более чем 5 млн украинских гривен.