Apple и Минцифра подписали Меморандум: о чем договорились

Президент поприветствовал представителя Apple, фото с Twitter

30 ноября между Министерством цифровой трансформации и компанией Apple был подписан Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.



Документ подписали Михаил Фёдоров и Директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон. Таким образом, украинское Министерство будет сотрудничать с компанией для решения нескольких вопросов. Речь идет о запланированной переписи населения в ближайшие годы, реализации проектов, которые будут способствовать переходу в режим paperless. Однако это далеко не все. Американцы и украинцы объединят усилия для того, чтобы запустить программу Дия для платформы iOS и привлечь цифровые технологии для использования в области здравоохранения.

По словам Федорова, Украина станет вторым в мире государством, которое будет проводить перепись с помощью сервисов Apple. Таким образом, будет ускорена цифровизация во всех важных сферах жизнедеятельности. Украинцы получат удобные и эффективные услуги в смартфонах.

"Для меня правительство будущего — это как технологическая компания, которая предоставляет те услуги, которые решают проблемы людей. Собирает качественные данные и только на их основании принимает решения", — написал Михаил Федоров в Telegram.

Также министр отметил, что будут созданы рабочие группы, которые будут работать над реализацией совместных инициатив.

Как сообщал портал "Комментарии", топ-менеджеры компании Apple посетят Украину. Ранее Леннон уже обсуждал с работниками Министерства по делам ветеранов Украины вопросы цифровизации и как улучшить доступ ветеранов к электронным сетям, государственным услугам.

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