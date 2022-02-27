Антон Геращенко рассказал, сколько звонков получили на линию для россиян "Вернись живым из Украины"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке рассказал, сколько звонков от озабоченных родственников российских военнослужащих поступает на горячую линию с момента ее открытия. Операторы колл-центра не успевают отвечать на звонки из страны-агрессора.

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За последние 15 часов украинские операторы приняли 700 звонков. На линии работает пять специалистов, но штат будет увеличиваться до 10, потому что количество входящих звонков огромное. Все разговоры фиксируются. Женщины из РФ говорят, что уже не могут выйти на связь с сыновьями четыре дня.



Как рассказала одна из женщин, россиян, что выходят на митинги против власти, задерживают, а ее 22-летний сын не хотел ехать, но ему якобы угрожали судом.

"Еще одно важное направление информационно-психологической войны против Путина. Заходите в Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте. Пишите комментарии, что в понедельник РФ из-за развязывания агрессивной войны в Украине отключат от Международных платежных систем — Visa, Mastercard. Их деньги на картах будут заблокированы. Поэтому пока не поздно, нужно бежать в банкоматы и снимать наличку, так как завтра деньги пропадут", — написал замминистра.

Как сообщал портал "Комментарии", в Минобороны назвали потери российской армии за трое суток. По последним данным, враг понес значительные потери в живой силе, технике и вооружении.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины обнародовала секретные документы российских захватчиков. Теперь у украинской спецслужбы и ВСУ есть данные о российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.

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