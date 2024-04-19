Антитабачный активист назвал курильщиков "маргиналами, нуждающимися в ментальной помощи"

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Кравцев Сергей
Антитабачный активист, исполнительный директор Центра гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купира заявил, что курильщики являются "маргинальными людьми с глубокой тяжелой зависимостью, нуждающимся в ментальной поддержке". Как информирует портал "Комментарии", об этом Дмитрий Купира заявил в эфире "5 канала".
Дмитрий Купира
Размышляя о предстоящем курении в мире, он сделал прогноз, что курение сигарет будет постепенно исчезать.
В частности, он заявил, что уже есть отдельные страны, которые смогли снизить уровень курения в мире ниже 5%.
При этом он также признал, что многие украинские военные, особенно те, которые находятся в непосредственной зоне боевых действий, сейчас также курят.
Стоит отметить, что в Европе единственная страна, которая смогла снизить уровень курения сигарет до 5%, — это Швеция. В то же время в Швеции значительная часть населения перешла с сигарет на жевательный табак – т.н. снюс и никотиновые паучи.
В Великобритании удалось существенно снизить уровень курения благодаря переходу на электронные сигареты, а в Японии благодаря переходу на табачные изделия для нагрева.
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