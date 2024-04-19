Антитабачный активист назвал курильщиков "маргиналами, нуждающимися в ментальной помощи"



















Антитабачный активист, исполнительный директор Центра гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купира заявил, что курильщики являются "маргинальными людьми с глубокой тяжелой зависимостью, нуждающимся в ментальной поддержке". Как информирует портал "Комментарии", об этом Дмитрий Купира заявил в эфире "5 канала".

Дмитрий Купира

Размышляя о предстоящем курении в мире, он сделал прогноз, что курение сигарет будет постепенно исчезать.

"Мы в нашей жизни увидим страны, которые полностью откажутся от табака. Или табачные изделия будут продаваться по рецепту. В Украине это тоже когда-нибудь будет", — прогнозирует Дмитрий Купира.

В частности, он заявил, что уже есть отдельные страны, которые смогли снизить уровень курения в мире ниже 5%.

"То есть в отдельных странах курение становится невидимым. А если кто-то курит, то все понимают, что это, не в обиду этим людям, маргинальные люди или люди с глубокой тяжелой зависимостью, или нуждающиеся в какой-то ментальной помощи", — считает Дмитрий Купира.

При этом он также признал, что многие украинские военные, особенно те, которые находятся в непосредственной зоне боевых действий, сейчас также курят.

"Наши материалы против курения мы пытаемся распространить по всем каналам – в т.ч. среди военнослужащих. Но для тех, кто непосредственно участвует в боевых задачах – у них, очевидно, нет вопроса употребления табачных изделий или не употребления", — заявил исполнительный директор Центра гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купира.

Стоит отметить, что в Европе единственная страна, которая смогла снизить уровень курения сигарет до 5%, — это Швеция. В то же время в Швеции значительная часть населения перешла с сигарет на жевательный табак – т.н. снюс и никотиновые паучи.

В Великобритании удалось существенно снизить уровень курения благодаря переходу на электронные сигареты, а в Японии благодаря переходу на табачные изделия для нагрева.



