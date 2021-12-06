Антитабачные активисты призвали нардепов выяснить, почему нелегальные сигареты Duty Free продаются в Украине

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Козлова Альбіна
Общественная организация "Жизнь" в начале декабря
2021 года обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады
Украины Руслану Стефанчуку, где в частности проинформировала о резком
росте доли нелегальных табачных изделий на украинском рынке. Об этом пишут Українські новини.
В Украине борются с нелегальной торговлей сигаретами, фото из открытых источников
На проблему продажи т.н. "Англоязычные сигареты" с надписями "For Duty Free Only", которые нелегально продаются на внутреннем рынке Украины, в Украинском центре контроля за табаком, созданном ОО "Жизнь", обратили внимание еще несколько лет назад.
Антитабачные активисты неоднократно приводили десятки примеров задержаний, а также рекламы продаж в Интернете нелегальных сигарет "For Duty Free Only".
Основными производителями нелегальных сигарет Duty Free на рынке Украины являются Львовская табачная фабрика и табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская обл.).
Совладельцем Львовской табачной фабрики якобы является депутат Львовского областного совета Григорий Козловский (избранный от партии "Европейская солидарность"), табачную фабрику в Желтых Водах связывают с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский недавно заявил об усилении борьбы с нелегальным рынком подакцизной продукции – в т.ч. нелегальных сигарет. Так, по приказу министра, 1 ноября 2021 г. была начата операция "Акциз". Цель мероприятий – прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.
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