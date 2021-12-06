logo

BTC/USD

47485.46

ETH/USD

3965.72

LTC/USD

143.76

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Антитабачные активисты призвали нардепов выяснить, почему нелегальные сигареты Duty Free продаются в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Антитабачные активисты призвали нардепов выяснить, почему нелегальные сигареты Duty Free продаются в Украине

На украинском рынке увеличилась доля нелегальных табачных изделий, - говорит исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра

сегодня, 12:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Общественная организация "Жизнь" в начале декабря 2021 года обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, где в частности проинформировала о резком росте доли нелегальных табачных изделий на украинском рынке. Об этом пишут Українські новини.

Антитабачные активисты призвали нардепов выяснить, почему нелегальные сигареты Duty Free продаются в Украине

В Украине борются с нелегальной торговлей сигаретами, фото из открытых источников

"По оценкам Киевской школы экономики и VoxUkraine, в 2021 году в Украине выросла доля нелегальных сигарет. По данным других исследований, чаще всего нелегальная продукция выводится из легальных украинских фабрик для продажи в беспошлинной зоне, так называемой "Duty Free", однако попадает на внутренний нелегальный рынок", – говорится в письме за подписью исполнительного директора ОО "Жизнь" Дмитрия Купыры.

На проблему продажи т.н. "Англоязычные сигареты" с надписями "For Duty Free Only", которые нелегально продаются на внутреннем рынке Украины, в Украинском центре контроля за табаком, созданном ОО "Жизнь", обратили внимание еще несколько лет назад.

Антитабачные активисты неоднократно приводили десятки примеров задержаний, а также рекламы продаж в Интернете нелегальных сигарет "For Duty Free Only".

Основными производителями нелегальных сигарет Duty Free на рынке Украины являются Львовская табачная фабрика и табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская обл.).

Совладельцем Львовской табачной фабрики якобы является депутат Львовского областного совета Григорий Козловский (избранный от партии "Европейская солидарность"), табачную фабрику в Желтых Водах связывают с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко.

"Учитывая существенные налоговые потери в результате махинаций с использованием "Duty Free" целесообразна ликвидация такой формы преференции в торговле табачными изделиями", – заявил в письме к главе Верховной Рады Украины исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский недавно заявил об усилении борьбы с нелегальным рынком подакцизной продукции – в т.ч. нелегальных сигарет. Так, по приказу министра, 1 ноября 2021 г. была начата операция "Акциз". Цель мероприятий – прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.

"За один месяц операции "Акциз" проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство, изъято свыше 1 млн пачек табачных изделий", – такие данные опубликовал в своем Facebook глава МВД Денис Монастырский.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/819163-antitabachnye-aktivisty-prosyat-parlament-razobratsya-s-nelegalnymi-sigaretami-duty-free-na
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!