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Станислав Молчанов
Мировые СМИ продолжают уделять большое внимание ситуации в Украине и возможным вариантам развития обострения российско-украинских отношений. Не обходят эту тему даже, казалось бы, далекие от материковых конфликтов СМИ в Австралии. Так, большую аналитическую статью, посвященную политике украинского президента Владимира Зеленского, опубликовало австралийское интернет-издание Bumerang Polski.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
По мнению автора публикации, антироссийский курс имел для Украины плачевные последствия.
Также в материале идет речь, что резкие антироссийские перемены в политике Зеленского связаны с падением его рейтингов.
Кроме того, в публикации отмечается, что значительное влияние на обострение отношений с Россией оказали санкции президента Украины против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков и СМИ.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, незаконные санкции, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он лично и депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.
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