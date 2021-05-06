Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины – СМИ в Австралии

Мировые СМИ продолжают уделять большое внимание ситуации в Украине и возможным вариантам развития обострения российско-украинских отношений. Не обходят эту тему даже, казалось бы, далекие от материковых конфликтов СМИ в Австралии. Так, большую аналитическую статью, посвященную политике украинского президента Владимира Зеленского, опубликовало австралийское интернет-издание Bumerang Polski.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Перед лицом нарастающего конфликта в Украине стоит вспомнить некоторые факты и обстоятельства, которые привели к такому состоянию украинско-российских отношений", – пишет ресурс, отмечая, что значительное давление на Украину оказывают США.

По мнению автора публикации, антироссийский курс имел для Украины плачевные последствия.

"Два президента Украины после государственного переворота 2014 года, Петр Порошенко (2014-2019) и Владимир Зеленский (с 2019 года по сегодняшний день), начали с сильной поддержки, которая быстро ослабевала. Украина остается второй беднейшей страной Европы по доходу на душу населения. Политика дистанцирования Киева по отношению к России имела драматический контрпродуктивный эффект", – подчеркивается в статье.

Также в материале идет речь, что резкие антироссийские перемены в политике Зеленского связаны с падением его рейтингов.

"Поскольку Зеленский теряет поддержку (его партия провалилась на местных выборах в ноябре 2020 года – не выиграл ни один кандидат на пост мера, не получили большинства в городских и районных советах), он усилил действия Вооруженных сил Украины на Донбассе. Явно пытаясь получить большую поддержку для своей партии на Западной Украине, но ценой быстро растущего числа нарушений режима прекращения огня. Он продолжал участвовать в совместных учениях с НАТО вдоль российской границы, которые, по всей видимости, были направлены на провокацию России", – пишет Bumerang Polski.

Кроме того, в публикации отмечается, что значительное влияние на обострение отношений с Россией оказали санкции президента Украины против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков и СМИ.

"В последние месяцы он (Зеленский. – Ред.) ввел санкции против оппозиционных политиков, закрыл пророссийские СМИ, которые связывают с лидером оппозиции Виктором Медведчуком, и ограничил использование русского языка", – говорится в статье австралийского издания.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, незаконные санкции, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он лично и депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.





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