Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос украинцев по поводу их отношения ко всему, что связано со страной-агрессором 6 апреля. Украинцы поддерживают инициативы власти по отзыву депутатов пророссийских партий и запрет таких образований. Об этом заявили 90 и 86%. По регионам: запад (97 и 94%), центр (92 и 88%), юг (83 и 82%), восток (83 и 73%).Больше респондентов соглашается с предложением увеличения налогов для предприятий, не покинувших из россии в центре (87%) и на западе (85%), юг и восток (73-75%). Согласны с переименованием улиц и всех объектов, имеющих отношение к россии — 76% опрошенных. По регионам: 90% запад, 77% центр, 66% юг и 62% восток.
Кроме того, увеличилось количество сторонников идеи о том, что в Украине не должно быть церквей Московского патриархата, подчиняющихся православной церкви россии. В настоящее время за разрыв связей выступают 74%, против – 7%. К тому же 51% опрошенных считает, что нужно запретить в Украине церкви московского патриархата, 20% – против. Поддержка разрыва связей по регионам: запад – 86%, центр – 78%, юг – 66%, восток – 55%.
По регионам количество тех, кто опровергает этот миф, следующее: запад – 97%, центр – 93%, юг – 91%, восток – 70%.
Все меньше украинцев верят в то, что возможны дружеские отношения украинцев с россиянами. О том, что это невозможно, говорят 64% опрошенных. Почти треть говорит, что отношения могут возобновить через длительный промежуток времени – 22% через 20-30 лет, 7% – через 10-15 лет.
Репрезентативная выборка по всем регионам, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, возрасту, полу и другим особенностям в количестве 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
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Обсуждения
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Юрій
сегодня, 17:23
Згадайте знищення Батурина. Тоді москалі вбили всіх жителів міста не залежно від статі і віку. Орієнтовно 11-15 тисяч людей. Шибениці ставили на плотах, вішали всіх підряд і пускали ті плоти річкою. Коли скінчились живі, викопували зі свіжих могил мертвих, вішали їх і пускали річкою. І що ??? Цей факт заважав "дрючбі народів" в наступні 300 років ??