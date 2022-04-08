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Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату

Как украинцы относятся к антироссийским инициативам и российской церкви

сегодня, 18:00 comments1339
Автор:

Козлова Альбіна
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Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату

Фото иллюстративное / Pixabay

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос украинцев по поводу их отношения ко всему, что связано со страной-агрессором 6 апреля. Украинцы поддерживают инициативы власти по отзыву депутатов пророссийских партий и запрет таких образований. Об этом заявили 90 и 86%. По регионам: запад (97 и 94%), центр (92 и 88%), юг (83 и 82%), восток (83 и 73%).

Больше респондентов соглашается с предложением увеличения налогов для предприятий, не покинувших из россии в центре (87%) и на западе (85%), юг и восток (73-75%). Согласны с переименованием улиц и всех объектов, имеющих отношение к россии — 76% опрошенных. По регионам: 90% запад, 77% центр, 66% юг и 62% восток.

Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату - фото 2

Кроме того, увеличилось количество сторонников идеи о том, что в Украине не должно быть церквей Московского патриархата, подчиняющихся православной церкви россии. В настоящее время за разрыв связей выступают 74%, против – 7%. К тому же 51% опрошенных считает, что нужно запретить в Украине церкви московского патриархата, 20% – против. Поддержка разрыва связей по регионам: запад – 86%, центр – 78%, юг – 66%, восток – 55%.

Поддержка запрета по регионам: запад – 64%, центр – 53%, юг – 46%, восток – 29%. По возрастной категории больше поддерживают запрет в Украине русской церкви молодежь и люди зрелого возраста — 51 и 55% соответственно и только 49% — это лица старше 50 лет.
Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату - фото 3

Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату - фото 4
В мифы о братстве с россиянами не верят уже 91% опрошенных. Согласны с этим 8%, это в подавляющем большинстве люди старше 50 лет (13% опрошенных, согласившихся с тем, что "россияне и украинцы – это один народ").

По регионам количество тех, кто опровергает этот миф, следующее: запад – 97%, центр – 93%, юг – 91%, восток – 70%.

Все меньше украинцев верят в то, что возможны дружеские отношения украинцев с россиянами. О том, что это невозможно, говорят 64% опрошенных. Почти треть говорит, что отношения могут возобновить через длительный промежуток времени – 22% через 20-30 лет, 7% – через 10-15 лет.

Репрезентативная выборка по всем регионам, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, возрасту, полу и другим особенностям в количестве 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Антироссийские настроения: как изменилось отношение украинцев к россиянам и московскому патриархату - фото 5


Как сообщал портал, сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцией.


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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
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comments

Обсуждения

Юрій

сегодня, 17:23

Згадайте знищення Батурина. Тоді москалі вбили всіх жителів міста не залежно від статі і віку. Орієнтовно 11-15 тисяч людей. Шибениці ставили на плотах, вішали всіх підряд і пускали ті плоти річкою. Коли скінчились живі, викопували зі свіжих могил мертвих, вішали їх і пускали річкою. І що ??? Цей факт заважав "дрючбі народів" в наступні 300 років ??

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