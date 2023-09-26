Антирекорд в Украине: почему будущее украинской нации может оказаться под вопросом

Рождаемость в Украине за первое полугодие этого года упала на 28% по сравнению с аналогичным периодом до полномасштабной войны. Это рекордное падение показателя за время независимости Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Рождаемость в Украине. Фото: Getty Images

Журналисты обращают внимание, что еще до полномасштабного вторжения РФ уровень рождаемости в Украине был одним из самых низких в Европе, однако теперь он может стать самым низким в мире. По одному из негативных прогнозов, население Украины может сократиться до 30 млн в течение следующих двух десятилетий по сравнению с 43 млн до 24 февраля 2022 года. К такому выводу пришел специалист Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Александр Гладун.

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Отмечается, что уровень рождаемости в Украине начал падать (на 12%) еще после оккупации Крыма в 2014 году. Однако после начала полномасштабной войны коэффициент рождаемости вообще упал до 1,2. Это при том, что для поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину.

Из-за боевых действий миллионы женщин с детьми были вынуждены покинуть страну, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд. Также ситуацию ухудшило физическое разделение партнеров и откладывание рождения детей.

Отметим, ранее уже появлялись прогнозы ученых о том, что в 2033 году в Украине будет проживать не более 35 миллионов граждан, включая тех, кто живет в границах 1991 года. И этот прогноз считается оптимистичным.

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