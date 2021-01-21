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Антимонопольный комитет Евросоюза проверит Google

Рекламные технологии Google подозревают в злоупотреблении монопольным положением

сегодня, 10:21
Автор:

Сергей Медведев

Правительство Евросоюза одобрило инициативу антимонопольных органов проверить интернет-гигант Google на предмет соблюдения законодательства рекламными сервисами.

Антимонопольный комитет Евросоюза проверит Google

Логотип Google / фото informator.ua

Так, сотрудники антимонопольного ведомства уже дали запросы на информацию компаниям-рекламодателям — их интересует практика Google в области рекламных технологий.

"Это расследование охватывает все сервисы Google, включая цифровую рекламу и сеть рекламных технологий", — пояснила представитель ЕС по вопросам конкуренции.

 Как считают в агентстве, Google и Facebook охватывают больше половины мирового рынка продаж интернет-рекламы. Отметим, что в данный момент обе компании фигурируют в судебном иске США  по  соглашению 2018 года, которое предоставляет возможность Facebook размещать рекламу клиентов в сетях партнеров Google.

 В то же время представители Google утверждают, что сотрудничают с Комиссией и объясняют свои действия защитой персональных данных пользователей.

"Мы конкурируем со многими другими компаниями отрасли и предоставляем людям детальный контроль над тем, как их информация используется для персонализации рекламы и ограничения обмена личными данными в целях защиты конфиденциальности людей", — заявила пресс-секретарь Google.

Напомним, что только за последние три года компанию Google оштрафовали на общую сумму 8,25 млрд евро. Штраф наложили из-за блокировки конкурентов в сфере онлайн-рекламы,  покупок в Интернете, смартфонов на платформе Android.  

Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известная компания Google на время останавливает публикацию политической рекламы на своих ресурсах.

Так, с 14 января все платформы Google начнут блокировать любые политические объявления. Под запрет подпадает и информация о недавних беспорядках в Капитолии, во время которых погибло несколько американцев. Такое решение компания объясняет большим количеством дезинформации, которая окружает политическую арену США в настоящее время.

 


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Источник: https://www.reuters.com/
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