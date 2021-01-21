Антимонопольный комитет Евросоюза проверит Google

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Сергей Медведев
Правительство Евросоюза одобрило инициативу антимонопольных органов проверить интернет-гигант Google на предмет соблюдения законодательства рекламными сервисами.
Логотип Google / фото informator.ua
Так, сотрудники антимонопольного ведомства уже дали запросы на информацию компаниям-рекламодателям — их интересует практика Google в области рекламных технологий.
Как считают в агентстве, Google и Facebook охватывают больше половины мирового рынка продаж интернет-рекламы. Отметим, что в данный момент обе компании фигурируют в судебном иске США по соглашению 2018 года, которое предоставляет возможность Facebook размещать рекламу клиентов в сетях партнеров Google.
В то же время представители Google утверждают, что сотрудничают с Комиссией и объясняют свои действия защитой персональных данных пользователей.
Напомним, что только за последние три года компанию Google оштрафовали на общую сумму 8,25 млрд евро. Штраф наложили из-за блокировки конкурентов в сфере онлайн-рекламы, покупок в Интернете, смартфонов на платформе Android.
Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известная компания Google на время останавливает публикацию политической рекламы на своих ресурсах.
Так, с 14 января все платформы Google начнут блокировать любые политические объявления. Под запрет подпадает и информация о недавних беспорядках в Капитолии, во время которых погибло несколько американцев. Такое решение компания объясняет большим количеством дезинформации, которая окружает политическую арену США в настоящее время.
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