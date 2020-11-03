Анонсы важных событий на 3 ноября

Чтобы вы были в курсе новостей на сегодня, редакция Comments собрала для вас самые главные события этого дня.

Фото: сайт Комментарии

1. Самое первое и самое больное — Конституционный суд Украины в закрытом режиме должен рассмотреть закон о языке. Как сообщал ранее председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, КС хочет отменить данный закон. На эту выходку у народа есть ответ. Сегодня неравнодушные готовятся к протесту под названием "Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!" Протестующие обещают стоять пока есть силы и не дать КС уничтожить украинский язык.

2. Сегодня будет еще одна акция протеста. В 9:00 в Киеве состоится бессрочная акция под названием "Налоговый Майдан # SaveФОП". Протестующие — представители микробизнеса. Они требуют от властей отмены норм об обязательных реестрах расчетных операций для мелкого бизнеса. Локациями мирного протеста станут площадь Конституции и территория под Верховной Радой.

Если предприниматели со всей страны не достучатся к власти, им придется устанавливать устройства регистрации расчетных операций и предоставлять чек на каждый проданный товар или услугу.

3. Сегодня Верховная Рада начинает работать в режиме пленарных заседаний. Поскольку Дмитрий Разумков сообщил ранее, что большинство депутатов — здоровые, парламент будет работать в обычном режиме. В связи с последними событиями, депутатам есть, что обсудить. Также традиционной рубрикой заседания станет отчетность Министра здравоохранения Максима Степанова о текущей ситуации с коронавирусом и карантином в стране.

4. Также на повестке дня у Верховной Рады — заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики. Политики предлагают внести изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции".

5. Министерство образования и науки проведет онлайн-брифинг с участием заместителя Министра образования Андрея Витренко. Обеспокоенный будущим поколением, Андрей Витренко расскажет о результатах поступления лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

6. Активно обращают внимание и на круглый стол под названием "Упрощение интеграции граждан Белоруссии в Украине". На этом событии будет обсуждаться помощь белорусским беженцам. Среди спикеров — политические беженцы Беларуси, представители ДМС, МВД, МИД и депутаты.

7. Теперь перейдем к более легким и приятным событиям. Сегодня состоится торжественный премьерный показ украинского фильма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Киноленту можно смело назвать самым ожидаемым и самым титулованным фильмом года. Кино рассказывает о том периоде в будущем, когда Украина выиграла войну с Россией.

Фильм уже успел прогреметь в мире. 50 показов по Европе, Венецианская победа, награда Международного конкурса Одесского международного кинофестиваля, звание лучшего фильма Национальной премии кинокритиков Киноколо. Показ состоится в ТРЦ Ocean Plaza. 5-го ноября фильм станет доступным в прокате всех кинотеатров.

8. Для тех, кто желает запустить свое дело, напоминаем, сегодня можно узнать кое-что интересненькое и новое. В пресс-центре телеканала "Открытый" состоится разговор о стартапах и их открытии. Спикер Екатерина Барбашина — успешный предприниматель, основательница собственного образовательного проекту.

Также напоминаем, что 3 ноября — День инженерных войск Украины и День ракетных войск и артиллерии Украины. Поэтому не забудьте поздравить всех знакомых, причастных к этим праздникам.













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