Анонс главных событий на 6 ноября

Команда сайта Comments собрала для вас самые главные события в Украине на сегодня.

Фото: сайт Комментарии

1. Правительство планирует представить результаты аудита страны и векторы экономического развития до 2030 года. Как отмечает Президент Украины, приоритетами и главными векторами станут: снижение доли государства в экономике, развитие государственно-частного партнерства, развитие инвестиционных проектов, которые создают рабочие места, а также введение налога на выведенный капитал и нулевые декларации.

2. В Киеве состоится Заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, на котором будет рассматриваться ряд дисциплинарных дел.

3. Виталий Кличко сегодня проведет онлайн-конференцию и расскажет о текущей ситуации в столице. Трансляцию брифинга можно будет посмотреть на официальной странице КГГА.

4. Специализированная антикоррупционная прокуратура проведет заседание Комиссии по избранию руководителя. Кандидаты на должность будут избираться по результатам конкурса.

5. В "Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова" будет проходить конференция "Проблемы и вызовы современной трансплантологии". В связи с эпидемией коронавируса она будет транслироваться онлайн на платформе ZOOM.

6. О положении украинского языка в 2020 году сегодня поговорят Тарас Кремень — уполномоченный по защите государственного языка, Тарас Шамайда — сокоординатор движения "Пространство свободы", Сергей Стуканов — координатор проекта "Положение украинского языка". Спикеры обнародуют данные аналитического обзора о положении украинского языка и объявят динамику языковых процессов в ключевых областях общественной жизни.

7. Государственное предприятие "Луч" представляет свою последнюю разработку — ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300". Генеральный директор Олег Коростелев расскажет, чем уникален проект и как он создавался.

8. Сегодня житель Киева, врач-стоматолог Максим Дербенев планирует установить новый рекорд Украины. Как отмечает на своей Фейсбук-странице руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова, человек хочет как можно быстрее проехать все 52 станции Киевского метрополитена с выходом на перрон на трех подземных узлах пересадки. У претендента своя тактика как это сделать. Чтобы задача не казалось легкой, стоматолог решил осуществить рекорд в час пик.

9. В Киеве сегодня пройдет акция под названием "Депутаты! Остановите живодеров!", направленная на защиту животных.

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