Аномальная жара: прогноз погоды на целую неделю в Украине

Вдоль этой недели, с 27 мая по 2 июня 2024 года, в нашей стране ожидают прибытия облаков пыли из пустыни в Средней Азии. Об этом информирует Укргидрометцентр .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу синоптиков, из-за большого дефицита осадков в подавляющем большинстве регионов Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает метеоролог Игорь Кибальчич , в течение 27-28 мая в нашей стране с прибытием вышеуказанных облаков пыли будет помутнение неба и высока вероятность слабовыраженных "грязных" дождей.

В понедельник, 27 мая, в южных регионах и Крыму, днем местами в западных регионах и на крайнем севере прогнозируются небольшие дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер восточный, 7- 12 метров в секунду, в южных регионах и в Приазовье днем возможны порывы, 15- 17 метров в секунду. Столбик термометра ночью будет показывать 11...16 градусов, днем 24...29 градусов, на территории юга 20...25 градусов.

На следующий день, 28 мая, на южных территориях и в Крыму днем местами в западном регионе прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальных территориях Украины без осадков. Ветер восточный, 7- 12 метров в секунду, на Закарпатье он будет меняющихся направлений, 3 - 8 метров в секунду. Столбик термометра ночью будет показывать 12...17 градусов, днем 25...30 градусов, в юго-западных регионах 20...25 градусов.

В следующую среду, 29 мая, ночью в южной половине и местами в Прикарпатье, днем в центральных, западных и местами восточных регионах прогнозируются дожди, иногда с грозами. Ветер юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду. Столбик термометра ночью будет показывать 12...17 градусов, днем в центральных и юго-западных регионах 19...24 градуса.

В четверг, 30 мая, на Правобережье страны ожидают неустойчивую погоду, кратковременные дожди и грозы, иногда возможны ливни и град, еще шквалистый ветер. Столбик термометра ночью будет показывать 11...16 градусов, днем 19...24 градусов, на Левобережье 25...30 градусов.

В пятницу, 31 мая, ночью без существенных осадков, днем — за исключением центральных и южных областей — будут кратковременные дожди с грозами, кое-где возможно град и шквалы. 20 метров в секунду. Столбик термометра будет ночью 12...17 градусов, днем 23...28 градусов.

В субботу, 1 июня, ночью пройдут местами небольшие дожди, днем на территории большинства украинских регионов страны, за исключением южных и центральных областей, прогнозируются грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня днем на большей части украинских регионов прогнозируются грозовые дожди, местами град и шквалы. 20 метров в секунду. Ветер переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Столбик термометра ночью будет показывать 13...18 градусов, днем 26...31 градусов, на западных территориях — 22...27 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что изменится ли погода в Украине