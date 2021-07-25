Аномалии: в Африке выпал снег, температура опустилась до минимума

В Южно-Африканской Республике зафиксировали рекорды минимальной температуры. Так, в городе Кимберли и прилегающих районах температура опустилась до отметки - 9,9 градусов мороза. Об этом сообщили в пресс-службе метеослужбы страны.

В Африке выпал снег. Фото: snow report.co.za

В свою очередь, в Йоханнесбурге температура воздуха упала до - 7 градусов мороза. Предыдущий "холодный" рекорд зафиксировали в этом городе 19 июля 1995 — 6,3 градуса мороза.

Также в ЮАР выпал снег, а дороги перекрыли из-за гололеда.

По прогнозу синоптиков, холодная погода продержится в стране еще неделю.

Читайте, как не успела Индия оправиться от агрессивного штамма коронавируса "Дельта", как в страну пришли сильные ливни, вызвавшие массовые подтопления жилых домов в целых кварталах и даже обвалы сооружений. По информации Reuters, от непогоды уже погибли 125 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что по сообщению главного судмедэксперта провинции Британская Колумбия на западе Канады уже 719 человек могли стать жертвами самой рекордной жары в истории этой страны. По информации судмедэксперта Лизы Лапойнт, в течение последней недели в самых разных уголках Британской Колумбии (БК) полиция зафиксировала 719 случаев внезапной смерти граждан. Большинство умерших были лицами пожилого возраста. Полиция и медики считают, что их смерть вызвала аномально высокая жара, установившаяся в последние дни на западе Канады. За исключением южной территории страны на границе с США, Канада является государством с довольно прохладным климатом. Тем удивительнее был зафиксировано 29 июня новый температурный рекорд в истории Канады. В 260 километрах к северо-востоку от "столицы" провинции БК — Ванкувер — в городке Литтон столбик термометра достиг 49,6 градуса Цельсия. Причем 1 июля, этот населенный пункт из-за лесных пожаров покинули почти тысяча его жителей. Литтон почти полностью сгорел, а два человека погибли.

Между тем, эта зима стала аномальной и для Соединенных Штатов. Там было до -25 градусов и некоторые штаты не могли с этим справиться.







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