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Аннексия украинских территорий: Госдума выполнила приказ Путина

В "Единой России" похвастались, что решение приняли единогласно

сегодня, 17:04
Автор:

Кравцев Сергей
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Госдума России в понедельник одобрила "ратификацию" юридически ничтожных договоров о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Аннексия украинских территорий: Госдума выполнила приказ Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как утверждают представители провластной партии "Единая Россия", решение было приняли единогласно.                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — шабаш, который в последний день сентября устроили в Москве, остается топ-темой уходящей недели. Сперва последовало путинское обращение касательно аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, потом митинг по этому поводу на Красной площади. Что можно сказать о том, свидетелями чего мы стали, о том, как себя вел Путин? О чем всё это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвал иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, изгнать ее из международных организаций, а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Какова вероятность, что призыв будет услышан? Что еще цивилизованный мир может сделать, чтобы положить конец российской агрессии? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/rian_ru/180267
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