Анна Маляр рассказала, что означает статистика Генштаба об убитых оккупантах

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, почему не меняется статистика по поводу убитых оккупантов уже несколько дней.

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

"Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и села. Но, подсчет потерь личного состава врага — далеко не первоочередное дело на месте событий", — написала она.

Также противника наша армия остановила и пока нет такого интенсивного активного противостояния, как раньше. В Генеральном штабе фиксируют понижение интенсивности наступления неприятеля. Это значит, что войска врага понесли большие потери, им требуется укомплектование личного состава.

"Надо понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень усложнен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько методик подсчета, которые используются. То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно", — объясняет Маляр.



Информацию о количестве убитых военных противника получают наши военные из разных источников, часто это бывает с опозданием на несколько суток, в зависимости от ситуации на фронте.

Зато есть информация от спикера СБУ о задержанных информаторах врага в Харькове, Одессе и Северодонецке. В Харьковской области СБУ разоблачила трех человек: один человек передавал информацию о дислокации и маршрутах движения ВСУ, координаты объектов инфраструктуры, супруги корректировали обстрелы врага и занимались пропагандой в пользу врага.

В Одессе задержан мужчина, собиравший данные о защитных оборонных сооружениях в городе. В Луганской области женщина способствовала врагам и предоставляла информацию о Северодонецке. Все разоблаченные пособники врага задержаны.

Как сообщал портал, в Ирпене убит журналист New York Times, еще двое ранены.

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