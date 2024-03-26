Android или iOS: какие смартфоны покупают в Украине

На рынке смартфонов Украины происходят изменения. Большинство людей, ранее выбиравших телефоны на Android, сейчас все больше людей покупают iPhone. По данным последнего исследования Rakuten Viber, по состоянию на февраль 2024 года, большинство украинцев – 78% – пользуются смартфонами на базе Android. Однако доля пользователей iOS ощутимо увеличилась, достигнув 22%, что на 5 процентных пунктов больше по сравнению с данными двухлетней давности.

Android или iOS: Что выбирают украинцы?Фото из открытых источников

Пятерка самых популярных брендов смартфонов не изменилась и включает в себя Samsung, Redmi, Apple (производитель iPhone), Xiaomi и Huawei. Что касается конкретных моделей, которые люди чаще всего покупают, то здесь лидируют телефоны от Xiaomi и старший iPhone. Наиболее востребованным является Redmi 9A от Xiaomi – это очень доступный телефон с хорошим экраном, камерой и большой батареей. В списке популярных есть iPhone 11 и другие модели Redmi.

Интересно, что количество людей, решивших купить iPhone, увеличивается. Возможно, это потому, что iPhone считается более престижным, или потому, что старые модели iPhone становятся доступнее.

На рынке остается высокий спрос на недорогие модели, особенно от Xiaomi, что показывает, что люди хотят покупать телефоны по доступной цене, но с хорошими характеристиками. И хотя iPhone 11 уже не нов, его популярность свидетельствует о желании украинцев иметь качественный продукт с хорошей камерой и поддержкой от производителя.

Напомним, что в условиях стремительного прогресса технологий и увеличения спроса на доступные, но качественные гаджеты, аналитики выделили основные тенденции рынка смартфонов на 2024 год, с акцентом на лучшие бюджетные модели Android. Они нашли три смартфона, отличающиеся на фоне других своими возможностями и стоимостью, предлагая потребителям наилучшее соотношение цены и качества.