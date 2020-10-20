Андрей Волков: ФК «Инвестохиллс Веста» не позволит обвинять себя в черном рейдерстве

В "Инвестохиллс Веста" заявляют, что на компанию была совершена информационная атака с целью испортить бизнес-репутацию и предоставить общественности заведомо ложную, ничем не подтвержденную информацию. Адвокат Татьяна Козаченко в своей колонке изданию Цензор выдвинула против Андрея Волкова и ФК "Инвестохиллс Веста" неправдивые обвинения.

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"Инвестохиллс Веста" отрицает информацию о наличии данных госреестра о взыскании 35 и больше объектов недвижимости за последние две недели.

"Все описанные "схемы" Татьяны Козаченко – это сугубо ее вымысел, не имеющий ничего общего с действительностью", — сообщают в компании.

Факты от компании "Инвестохиллс Веста" относительно правдивого хода событий, описание которых было перекручено Татьяной Козаченко:



- В апреле нынешнего года ФК "Инвестохиллс Веста" купила на честных прозрачных открытых торгах ФГВФЛ долги КСК "Альянс" и ЧАО "Банкомсвязь".

- Анализ активов показал, что они были выведены из-под обеспечения кредитов банка с использованием подставных фирм через связующую эти предприятия персону – Анатолия Юркевича.

- По информации от СБУ, находящейся в свободном доступе, в мае 2015 года служащие "Украинского профессионального банка" — "УПБ", который связан с Юркевичем, провели незаконные внутрибанковские операции – проводки по счетам, в то время как УПБ выступал кредитором перед ЧАО "Банкомсвязь".

- Аудиторский отчет показал, что Нацбанку были причинены прямые убытки в виде непогашенной кредитной задолженности по основному долгу 106,7 млн. грн и задолженности по начисленным процентам на 01.06.2015 в сумме 1,6 млн грн.

- По этому факту задолго до покупки этих долгов финансовой компанией "Инвестохиллс Веста", СБУ открыло уголовное производство. В результате обнаружилось очень много пострадавших вкладчиков, которым не возвратили депозиты. Их права нарушены. И из-за перечисленных махинаций им трудно возместить долг, так как кредит фактически обесценен.

"Мы устали от вопиющих нарушений должников, олигархов и правоохранительных органов, которые покрывают или умышленно не замечают всего беспредела, происходящего на финансовом рынке Украины, – заявляет Андрей Волков, основатель ФК "Инвестохиллс Веста", – В дополнение ко всему, какие-то бывшие защитники-адвокаты этих самых олигархов распространяют в медиа отвратительное вранье с целью снова увести от ответственности своих клиентов".

ФК "Инвестохиллс Веста" намерена защищать свою деловую репутацию в суде.







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