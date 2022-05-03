Андрей Цыганков: разоружение Киевских ДФТГ повлекло за собой юридическую коллизию



















Начальник штаба батальона "Архангела Михаила" Андрей Цыганков пообщался с журналистами Укрмедиа. Темой общения был неправомерный и юридически неподходящий приказ по разоружению добровольцев Киевской терробороны.

Начальник штаба батальона "Архангелы Михаила" Андрей Цыганков. Фото: из открытых источников

В первую очередь Андрея Цыганкова, как юриста по специальности, возмутила форма этого приказа. Командующий добровольными формациями в составе Вооруженных сил Украины издал приказ на своей странице в Facebook, что даже не может быть настоящим приказом, поскольку он не закреплен документально.

Подобная ситуация с изданием неформальных приказов происходит уже не первый раз до этого, за спинами бойцов Киевской терробороны, уже издавались приказы о наличии пропусков при передвижении по городу при этом формации не информировали об этом приказе.

"Более того соответствующее распоряжение относительно обязательного наличия пропуска, который никогда не был нужен именно добровольцам, на автомобилях было вынесено за спиной, то есть однажды вечером или ночью, два дня назад, мы узнали, что мы не можем передвигаться без пропусков. Это распоряжение никто нам не передавал, возможно, где-то есть обращение в Фейсбуке об этом, но мы его не нашли. Потом выяснилось о специальном передвижении с оружием по соответствующими документами." — заявил Цыганков.

К тому же возникли вопросы о правомерности вооружения добровольцев на второй день войны. Поскольку оружие Киевским добровольцам отдавала полиция, а отдавать его придется вооруженным силам Украины, то командиры добровольческих формирований могут получить проблемы с законом. Во-вторых, вооружение происходило без надлежащего оформления, не по решению мнения, не по решению документа, а по решению страха в такой критический момент.





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