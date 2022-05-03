Андрей Цыганков: разоружение Киевских ДФТГ повлекло за собой юридическую коллизию

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Станислав Молчанов
Начальник штаба батальона "Архангела Михаила" Андрей Цыганков пообщался с журналистами Укрмедиа. Темой общения был неправомерный и юридически неподходящий приказ по разоружению добровольцев Киевской терробороны.
Начальник штаба батальона "Архангелы Михаила" Андрей Цыганков. Фото: из открытых источников
В первую очередь Андрея Цыганкова, как юриста по специальности, возмутила форма этого приказа. Командующий добровольными формациями в составе Вооруженных сил Украины издал приказ на своей странице в Facebook, что даже не может быть настоящим приказом, поскольку он не закреплен документально.
Подобная ситуация с изданием неформальных приказов происходит уже не первый раз до этого, за спинами бойцов Киевской терробороны, уже издавались приказы о наличии пропусков при передвижении по городу при этом формации не информировали об этом приказе.
К тому же возникли вопросы о правомерности вооружения добровольцев на второй день войны. Поскольку оружие Киевским добровольцам отдавала полиция, а отдавать его придется вооруженным силам Украины, то командиры добровольческих формирований могут получить проблемы с законом. Во-вторых, вооружение происходило без надлежащего оформления, не по решению мнения, не по решению документа, а по решению страха в такой критический момент.
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