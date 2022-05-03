logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Андрей Цыганков: разоружение Киевских ДФТГ повлекло за собой юридическую коллизию
commentss НОВОСТИ Все новости

Андрей Цыганков: разоружение Киевских ДФТГ повлекло за собой юридическую коллизию

Андрей Цыганков, как юрист, по специальности поделился личными мыслями о планах командования добровольческими формированиями территориальной общины Киева

3 мая 2022, 16:15
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:








Начальник штаба батальона "Архангела Михаила" Андрей Цыганков пообщался с журналистами Укрмедиа. Темой общения был неправомерный и юридически неподходящий приказ по разоружению добровольцев Киевской терробороны.

Андрей Цыганков: разоружение Киевских ДФТГ повлекло за собой юридическую коллизию

Начальник штаба батальона "Архангелы Михаила" Андрей Цыганков. Фото: из открытых источников

В первую очередь Андрея Цыганкова, как юриста по специальности, возмутила форма этого приказа. Командующий добровольными формациями в составе Вооруженных сил Украины издал приказ на своей странице в Facebook, что даже не может быть настоящим приказом, поскольку он не закреплен документально.

Подобная ситуация с изданием неформальных приказов происходит уже не первый раз до этого, за спинами бойцов Киевской терробороны, уже издавались приказы о наличии пропусков при передвижении по городу при этом формации не информировали об этом приказе.

"Более того соответствующее распоряжение относительно обязательного наличия пропуска, который никогда не был нужен именно добровольцам, на автомобилях было вынесено за спиной, то есть однажды вечером или ночью, два дня назад, мы узнали, что мы не можем передвигаться без пропусков. Это распоряжение никто нам не передавал, возможно, где-то есть обращение в Фейсбуке об этом, но мы его не нашли. Потом выяснилось о специальном передвижении с оружием по соответствующими документами." — заявил Цыганков.

К тому же возникли вопросы о правомерности вооружения добровольцев на второй день войны. Поскольку оружие Киевским добровольцам отдавала полиция, а отдавать его придется вооруженным силам Украины, то командиры добровольческих формирований могут получить проблемы с законом. Во-вторых, вооружение происходило без надлежащего оформления, не по решению мнения, не по решению документа, а по решению страха в такой критический момент.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q-PhkosS07k
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!