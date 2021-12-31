Анатолий Бурмич: Виктор Медведчук остался отстаивать свою правоту, это свидетельствует о его невиновности

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Козлова Альбіна
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук уже более полугода находится под домашним арестом. Все это время он подвергается уголовному преследованию, он понес значительные материальные потери в результате внесудебных санкций, но, несмотря на все это, остался в Украине, чтобы доказывать свою невиновность и отстаивать свои принципы. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Анатолий Бурмич, фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что одна из
основных причин того, что Виктор Медведчук сейчас подвергается
уголовному преследованию, – это стремительный рост
рейтингов как самого председателя Политсовета ОПЗЖ, так и этой
политсилы, потому что предлагаемый оппозиционным политиком курс
кардинально отличается от курса действующей власти.
По его мнению, подтверждением того, что для председателя Политсовета ОПЗЖ это первостепенные задачи, является тот факт, что ни существенные материальные потери, ни многочисленные суды, ни ограничение свободы ‒ ничто не заставило Виктора Медведчука покинуть страну и отступиться от своих принципов.
Что касается объявления подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко, то Бурмич предположил: имеет место определенная договоренность власти с лидером "Европейской солидарности", чтобы был формальный повод оставить Медведчука под домашним арестом.
Кроме того, подчеркнул нардеп, Украина стремительными темпами превращается в государство, где подменили правоохранительную вертикаль санкциями СНБО.
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