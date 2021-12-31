Анатолий Бурмич: Виктор Медведчук остался отстаивать свою правоту, это свидетельствует о его невиновности



















Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук уже более полугода находится под домашним арестом. Все это время он подвергается уголовному преследованию, он понес значительные материальные потери в результате внесудебных санкций, но, несмотря на все это, остался в Украине, чтобы доказывать свою невиновность и отстаивать свои принципы. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Анатолий Бурмич, фото из открытых источников

Парламентарий подчеркнул, что одна из основных причин того, что Виктор Медведчук сейчас подвергается уголовному преследованию, – это стремительный рост рейтингов как самого председателя Политсовета ОПЗЖ, так и этой политсилы, потому что предлагаемый оппозиционным политиком курс кардинально отличается от курса действующей власти.



"У Медведчука другой совершенно курс – это отказ от НАТО, нейтральное государство, мир на Донбассе, мир с соседями, развитие экономики, построение правового государства и так далее", – сказал Бурмич.

По его мнению, подтверждением того, что для председателя Политсовета ОПЗЖ это первостепенные задачи, является тот факт, что ни существенные материальные потери, ни многочисленные суды, ни ограничение свободы ‒ ничто не заставило Виктора Медведчука покинуть страну и отступиться от своих принципов.

"Тем, что Медведчук никуда не уехал, а остался здесь, потерял массу денег на сегодняшний день из-за этих санкций, он показал, что борется за другой курс страны, за развитие страны и за ту идею, которую он несет, он готов за это страдать", – убежден народный депутат.

Что касается объявления подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко, то Бурмич предположил: имеет место определенная договоренность власти с лидером "Европейской солидарности", чтобы был формальный повод оставить Медведчука под домашним арестом.

"Я не исключаю, что есть договоренность с Порошенко: мол, ты уезжай, а мы скажем Виктору Владимировичу, что, раз он уехал, значит, есть вина, сиди дальше. У них дополнительная мотивация держать Медведчука под стражей, вот в чем дело", – заявил парламентарий.

Кроме того, подчеркнул нардеп, Украина стремительными темпами превращается в государство, где подменили правоохранительную вертикаль санкциями СНБО.

"Они убрали правоохранительные органы, убрали судебную систему и начали брать на себя несвойственные функции, то есть мы строим не правовое государство, мы строим диктатуру, потому что все решения СНБО подписывает президент", – отметил Анатолий Бурмич.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!