АМКУ лоббирует бизнес депутата ОПЗЖ Виталия Борта: СМИ узнали, кто за этим стоит

Уже более двух лет продолжается волокита с рассмотрением жалобы на сговор двух компаний, приближенных к народному депутату от "ОПЗЖ" Виталию Борту. Антимонопольный комитет Украины до сих пор не может рассмотреть ее. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Дело", цитируя аналитика ОО "Антикоррупционный блокпост" Романа Портянко.

Глава АМКУ Ольга Пищанская. Фото: из открытых источников

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"Еще в декабре 2020-го ОО "Антикоррупционный блокпост" обратило внимание комитета на согласованные действия двух фирм во время тендеров на дорожное строительство. Впрочем, до сих пор не получило никакого ответа. Компании продолжают участвовать в публичных закупках, и, возможно, именно сейчас ваши деньги перечисляются в карман нардепа, который нескрываемо любит Россию" — отмечает аналитик.

По его словам, несмотря на войну, на эти средства продолжают претендовать представители запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – при жизни". При том, что еще два с половиной года назад ОО "Антикоррупционный блокпост" обращало внимание Антимонопольного комитета на вопиющие злоупотребления, за которые эти компании стоило бы снять с публичных тендеров. Теперь же, когда деятельность "ОПЗЖ" из-за поддержки "русского мира" запрещена – тем более следует убрать его экономическую подпитку из карманов налогоплательщиков, убежден аналитик.

"Все началось с тендера на капитальный ремонт 2,5 км дороги Стрый-Знаменка в Кировоградской области, где мы обратили внимание на странное поведение двух участников — ООО "ДС Пром Груп" (39810010) и ООО "ЗТС Груп" (42406672) Компании явно действовали в сговоре, и "ЗТС" участвовала в закупке явно для того, чтобы "подстраховывать" "ДС Пром", которая этот тендер на 61 млн грн в результате и выиграла. смешно их фиксировать. Сговор виден невооруженным глазом, о чем мы и написали в письме к АМКУ. До сих пор не получили никакого ответа. Более того, "ДС Пром Групп" продолжает участвовать в тендерах и претендовать на средства налогоплательщиков" .

Аналитик последовал, что ООО "ДС Пром групп" входит в орбиту скандального нардепа Виталия Борта.

"Многолетний депутат от "Партии регионов" с 2006 по 2014 годы, сейчас Борт входит в "ОПЗЖ" в так называемую группу "Фирташа-Левочкина". Очевидно, что голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и делал другие не очень приятные вещи, связанные с пророссийской позицией предыдущей и нынешней партии, но интереснее другое. Инфо" напоминает нам, что 14 апреля 2014 года, уже после начала агрессии россии, Борт присутствовал на заседании Макеевского горсовета, где накануне избрали "народного мэра". 14 апреля горсовет проголосовал за проведение референдума, присутствующий Борт тоже поддержал эту инициативу", — возмущается аналитик.



