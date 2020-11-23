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Американский эсминец зайдет в Черное море

Ракетный эсминец Donald Cook станет на боевое патрулирование Черного моря

сегодня, 12:00
Автор:

Сергей Медведев

Власти США решили отправить для патрулирования Черного моря эсминец Шестого флота. Об этом стало известно из сообщения в Twitter. Боевой корабль  Donald Cook, оснащенный управляемым ракетным оружием отправился в Черное море.

Американский эсминец зайдет в Черное море

"USS Donald Cook DDG-75 начал переход через пролив в Черное море... Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", — сказано в сообщении Шестого флота.

Отметим, что для эсминца  Donald Cook это не первый визит в черноморские воды — в 2020 году американские корабли уже шесть раз совершали визиты в регион. Штаб-квартира Шестого флота США находится в Неаполе. Военные моряки часто проводят совместные морские операции для продвижения собственных интересов в Европе и Африке.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше прошли масштабные военные учения  Defender Europe 20, которые пришлось отложить из-за коронавируса. К учениям на Дравском полигоне, привлекли 2 тысячи польских военнослужащих, всего же участвовали 6 тыс. человек. Среди техники — сто танков, 230 боевых машин и авиация. Суммарно в маневрах задействовали около 2 тыс.единиц техники.
 


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Источник: https://twitter.com/usnavyeurope
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