logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Американские истребители быстро были подняты в небо: какую провокацию устроили россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские истребители быстро были подняты в небо: какую провокацию устроили россияне

Американские истребители перехватили российский разведчик Ил-20 вблизи Аляски

21 августа 2025, 12:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Военные Соединенных Штатов выявили и перехватили российский разведчик Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Американские истребители быстро были подняты в небо: какую провокацию устроили россияне

Самолет России Ил-20. Фото: из открытых источников

"Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило один самолет Ил-20, действовавший в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Командование NORAD запустило два истребителя F-16 и один самолет-заправщик KC-135 для идентификации, наблюдения и сопровождения российского самолета. ADIZ — это территория протяженностью 150 миль (241 километр) от берегов США, где страна требует, чтобы самолеты имели транспондеры, или идентифицировали себя. При этом территориальное воздушное пространство Соединенных Штатов начинается в 22 километрах от береговой линии.

В командовании акцентировали, что ВВС США использует многоуровневую оборонительную сеть из спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания самолетов и информирования об ответных действиях. NORAD остается готовым использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки.

Стоит обратить внимание, что в последнее время участились случаи, когда российские самолеты приближались к воздушному пространству стран-членов НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — способны ли гарантии безопасности для Украины сломать планы Путина: что нужно учесть. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.norad.mil/Newsroom/Press-Releases/Article/4281339/norad-detects-and-tracks-russian-aircraft-operating-in-the-alaskan-air-defense/
Теги:

Новости

Все новости