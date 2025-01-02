Альтернатива МСЭКам: в Украине создано более тысячи экспертных команд

В 209 медицинских учреждениях по всей Украине создано более тысячи экспертных команд, в составе которых работают более 4,5 тысяч врачей. Об этом во время визита в Тернопольскую область заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Фото: lb.ua

"На базе 209 учреждений здравоохранения уже действуют более тысячи экспертных команд, где работают более 4,5 тысяч врачей. Это только начало, и процесс формирования команд продолжается. Наша главная цель — сократить время рассмотрения дел до максимум 30 дней", — подчеркнул министр.

Каждое учреждение, создающее такие команды, получает финансирование через Программу медицинских гарантий. Со второго квартала Минздрав планирует оценивать нагрузку на каждую команду, и в зависимости от этого будет корректировать финансирование, чтобы обеспечить оплату врачам, кроме основной работы, выполняющих функции экспертов.

В Тернопольской области Ляшко посетил областной онкоцентр, где работает одна из экспертных команд по оценке функционирования человека. Министр отметил, что система работает стабильно, команды прорабатывают дела и вносят данные в электронную систему.

"Сегодня команда в онкоцентре рассматривала дела и интегрировала их в систему. Процесс набирает обороты, команды функционируют, и каждый, кто нуждается в оценке функционального состояния, получит его вовремя", — отметил Ляшко.

По информации департамента здравоохранения Тернопольской ОВА, в регионе действуют 46 экспертных команд в 12 лечебных учреждениях, к работе которых привлечены 168 врачей. В случае необходимости планируется создание дополнительных команд.

Также известно, что экспертные команды получили более 40 тысяч дел, ранее задерживавшихся в процессе рассмотрения МСЭК.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы , по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.