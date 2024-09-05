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Алексей Суханов объяснил, освобожден ли он от военной службы

Ведущий рассказал, что регулярно донатит на нужды украинской армии.

сегодня, 19:02
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Автор:
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Черновалова Кристина

Украинский ведущий Алексей Суханов, бывший российский журналист, сменивший гражданство после 2014 года, откровенно рассказал о своей броне от мобилизации и своем вкладе в защиту страны.

Алексей Суханов объяснил, освобожден ли он от военной службы

Имеет ли известный ведущий бронь от мобилизации

В интервью для проекта "Утро в большом городе" Алексей Суханов рассказал, что получил бронь от своего работодателя, телеканала "1 1 Украина". Это позволяет ему сосредоточиться на ведении популярной программы "Говорит вся страна", являющейся платформой для обсуждения актуальных тем и важных общественных вопросов. Ведущий отметил, что его вклад в защиту страны заключается в информационной поддержке и развитии национальной идентичности через СМИ.

"У меня сейчас бронирование, я обновил все данные по требованию закона. Сейчас у меня есть бронирование от канала. Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я склоняюсь перед теми, кто защищает Украину. Я не афиширую это, я вообще не склонен об этом говорить, но я помогаю своими деньгами адресно", – сказал Суханов.

С 2014 года, когда Суханов решил покинуть Россию и переехать в Украину, он не только изменил свое гражданство, но и активно включился в социальную жизнь своей новой родины. Изучение украинского языка стало для него не только необходимостью, но и способом показать свое расположение и уважение к стране, которую он избрал.

"В 2014 году я выбрал Украину как страну своей жизни. И мне это болит. Я не хочу потерять ее, потому что я уже разочаровался в 2014 году и потерял ту территорию, где я родился. Я не хочу, чтобы Украина – могучая и достойная жить и быть современной, развитой и прогрессивной – осталась в этом болоте, совке. Я не хочу этого", – добавил Алексей.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/vidomiy-veduchiy-vidpoviv-chi-ye-v-nogo-bron-vid-mobilizaciji-ya-tam-de-efektivniy-12748824.html#goog_rewarded
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