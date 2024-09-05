Алексей Суханов объяснил, освобожден ли он от военной службы

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Черновалова Кристина
Украинский ведущий Алексей Суханов, бывший российский журналист, сменивший гражданство после 2014 года, откровенно рассказал о своей броне от мобилизации и своем вкладе в защиту страны.
Имеет ли известный ведущий бронь от мобилизации
В интервью для проекта "Утро в большом городе" Алексей Суханов рассказал, что получил бронь от своего работодателя, телеканала "1 1 Украина". Это позволяет ему сосредоточиться на ведении популярной программы "Говорит вся страна", являющейся платформой для обсуждения актуальных тем и важных общественных вопросов. Ведущий отметил, что его вклад в защиту страны заключается в информационной поддержке и развитии национальной идентичности через СМИ.
С 2014 года, когда Суханов решил покинуть Россию и переехать в Украину, он не только изменил свое гражданство, но и активно включился в социальную жизнь своей новой родины. Изучение украинского языка стало для него не только необходимостью, но и способом показать свое расположение и уважение к стране, которую он избрал.
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