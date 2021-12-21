Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России

В Украине есть одобренный план обороны территорий. Там прописано, что к обороне будут привлечены все органы власти. В секретном документе определены структуры и ведомства, которые будут задействованы. Об этом Алексей Данилов поведал в интервью Security talks.

К теробороне будут привлечены все органы власти, фото armyinform

Секретарь Совета Национальной безопасности добавил, что война – это дело всех и впервые в истории подробные инструкции получат все ветви власти на разных уровнях. По его словам, те планы и стратегии, которые утверждены, будут способствовать эффективной всесторонней защите страны.

Согласно закону "О территориальной обороне", который вступит в силу с 1 января 2022 года, к совместным действиям будут привлечены не только Генштаб и Минобороны, но и Минэкономики, Мининфраструктуры, Минюст и другие органы, которые будут иметь к этому отношение.

"Комплектация с 1 января продолжается, есть штатное расписание. У нас от 250 до 261 тысяч численность Вооруженных сил. Президент Зеленский подписал дополнительно 11 тысяч, которые будут заниматься этим вопросом, это силы спецопераций и территориальной обороны. Органы местного самоуправления тоже прописаны в этом законе. Надо начинать претворять его нормы в жизнь, не ждать 1 января", — добавил Данилов.

По его словам, закон "О территориальной обороне" более-менее совершенен, однако был принят с опозданием, такой документ нужно было принимать в 2014-2015 годах.

В Украине бригады территориальной обороны созданы давно, их насчитывается 25. В мирное время они должны быть укомплектованы на 10%, а в условиях чрезвычайного положения 90% заполняются резервистами и военнообязанными. Что касается вооружения бригад терробороны, то, по мнению секретаря СНБО, их при необходимости обеспечат таким оснащением, которое позволит эффективно выполнять возложенные на них функции.

"Если кто-то думает, что это будет легкая прогулка, то поверьте такого не будет. У нас есть оружие, на которое никто не обращает внимания, это наш дух. Мы отличаемся от россиян тем, что у нас есть дух свободы, дух ответственности за нашу страну, которая не у каждой нации присутствует", — отметил Данилов.

Относительно введения военного положения в Украине представитель РНБО говорит, что такие вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств. Пока такой необходимости нет. Украинская разведка получает и передает данные в Генштаб каждый день.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что украинцы не требуют от иностранных стран предоставления военных, Украина нуждается в системах защиты, как компенсации за то, что она отказалась от ядерного оружия.

"Когда речь идет о НАТО, надо понимать, это институция, где решение принимается консенсусом. На сегодняшний день в составе НАТО есть страны, которые симпатизируют РФ, поэтому мы ведем переговоры напрямую со странами: с Канадой, с США, с Великобританией", — добавил. он.

эксперты говорят, что "ультиматум" России может сыграть на руку Украине.

Как сообщал портал "Комментарии",

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