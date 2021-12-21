Алексей Данилов рассказал, как будут действовать государственные органы в случае вторжения России

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
В Украине есть одобренный план обороны территорий. Там прописано, что к обороне будут привлечены все органы власти. В секретном документе определены структуры и ведомства, которые будут задействованы. Об этом Алексей Данилов поведал в интервью Security talks.
К теробороне будут привлечены все органы власти, фото armyinform
Секретарь Совета Национальной безопасности добавил, что война – это дело всех и впервые в истории подробные инструкции получат все ветви власти на разных уровнях. По его словам, те планы и стратегии, которые утверждены, будут способствовать эффективной всесторонней защите страны.
Согласно закону "О территориальной обороне", который вступит в силу с 1 января 2022 года, к совместным действиям будут привлечены не только Генштаб и Минобороны, но и Минэкономики, Мининфраструктуры, Минюст и другие органы, которые будут иметь к этому отношение.
По его словам, закон "О территориальной обороне" более-менее совершенен, однако был принят с опозданием, такой документ нужно было принимать в 2014-2015 годах.
В Украине бригады территориальной обороны созданы давно, их насчитывается 25. В мирное время они должны быть укомплектованы на 10%, а в условиях чрезвычайного положения 90% заполняются резервистами и военнообязанными. Что касается вооружения бригад терробороны, то, по мнению секретаря СНБО, их при необходимости обеспечат таким оснащением, которое позволит эффективно выполнять возложенные на них функции.
Относительно введения военного положения в Украине представитель РНБО говорит, что такие вещи будут приниматься в зависимости от обстоятельств. Пока такой необходимости нет. Украинская разведка получает и передает данные в Генштаб каждый день.
Также Алексей Данилов подчеркнул, что украинцы не требуют от иностранных стран предоставления военных, Украина нуждается в системах защиты, как компенсации за то, что она отказалась от ядерного оружия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости